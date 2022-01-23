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    • Spor
    • 23.01.2022 16:09
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    • 23.01.2022 16:11
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    CANLI | Antalyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Antalyaspor 6 maçlık hasreti bitirmek isterken Gaziantep FK ise formunu sürdürmenin peşinde. Antalyaspor-Gaziantep FK maçının anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Antalyaspor - Gaziantep FK

    Süper Lig'de Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak ve galibiyet alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Diğer yandan Erol Bulut'un formda takımı kazanmak ve çıkışını devam ettirmek istiyor.

    Maç öncesinde Antalyaspor 23 puanla 17. sıradayken, Gaziantep ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

    İKİ TAKIMIN 11'İ

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Kudriashov, Mehmedi, Fredy, Fernando, Bünyamin, Hakan, Veysel.

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Toşca, Kitsiou, Ertuğrul, Halil İbrahim, Doğan, Figuereido, Maxim, Recep Niyaz

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    Haberler Spor CANLI | Antalyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
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