CANLI | Antalyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak ve galibiyet alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Diğer yandan Erol Bulut'un formda takımı kazanmak ve çıkışını devam ettirmek istiyor.

Maç öncesinde Antalyaspor 23 puanla 17. sıradayken, Gaziantep ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Kudriashov, Mehmedi, Fredy, Fernando, Bünyamin, Hakan, Veysel.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Toşca, Kitsiou, Ertuğrul, Halil İbrahim, Doğan, Figuereido, Maxim, Recep Niyaz