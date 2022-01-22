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    • Spor
    • 22.01.2022 16:18
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    • 22.01.2022 16:28
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    Miralem Pjanic'in performansı transferi kadar sükse yaratamadı! Gol hasreti 827 güne çıktı | Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş’ın sezon başında Barcelona’dan Miralem Pjanic’i transfer etmesi sadece Türkiye’de değil tüm Avrupa’da büyük ses getirmişti. Ancak Boşnak yıldızın performansı, transferi kadar sükse yaratamadı.

    ONUR ÖZKAN
    Takvim Özel | Gol hasreti 827 güne çıktı

    Bu sezon sakatlıkların da etkisiyle 19 maçta forma giyebilen Boşnak yıldız takımına sadece 2 asistlik katkı verebildi. Bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyen Pjanic'in büyük hasreti 827 güne çıktı.


    2 YIL, 3 AY, 3 GÜNDÜR GOL SEVİNCİ YAŞAYAMIYOR
    31 yaşındaki yıldız, 19 Ekim 2019'dan bu yana golle buluşamıyor. Son olarak Juventus formasıyla Bologna karşısında ağları havalandıran Miralem Pjanic 2 yıl, 3 ay, 3 gündür gol sevinci yaşayamıyor.


    Bu süreçte tam 79 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu bir türlü topu iki direğin arasından geçirmeyi başaramadı.


        BUGÜN DE SKORSUZ AYRILDI
        Bugün 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika sahada kalan ancak etkili olamayan Miralem Pjanic'in gol hasretine ne zaman son vereceği merakla bekleniyor.

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