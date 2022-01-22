Miralem Pjanic'in performansı transferi kadar sükse yaratamadı! Gol hasreti 827 güne çıktı | Beşiktaş haberleri

Bu sezon sakatlıkların da etkisiyle 19 maçta forma giyebilen Boşnak yıldız takımına sadece 2 asistlik katkı verebildi. Bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyen Pjanic'in büyük hasreti 827 güne çıktı.
2 YIL, 3 AY, 3 GÜNDÜR GOL SEVİNCİ YAŞAYAMIYOR
31 yaşındaki yıldız, 19 Ekim 2019'dan bu yana golle buluşamıyor. Son olarak Juventus formasıyla Bologna karşısında ağları havalandıran Miralem Pjanic 2 yıl, 3 ay, 3 gündür gol sevinci yaşayamıyor.
Bu süreçte tam 79 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu bir türlü topu iki direğin arasından geçirmeyi başaramadı.