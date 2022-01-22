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    • Spor
    • 22.01.2022 12:31
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    • 22.01.2022 15:29
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    Kartal Malatya'da 2 puan bıraktı! Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 1-1 berabere sona erdi.

    takvim.com.tr
    Kartal Malatya’da 2 puan bıraktı!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 1-1 berabere sona erdi.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    4. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan'ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.

    10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria'nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.

    25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa'nın sert vuruşunda top direkten döndü.

        26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko'ya verdi. Dicko'nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.

        37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın ortasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmadan döndü.

        TRİBÜNLER BOŞ KALDI
        Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.

            STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
            Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı.



            MAÇTA İLK 11'LER


            ÖK YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Karım Hafez, Dicko

            BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Kenan, Ghezzal, Batshuayi

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