Kartal Malatya'da 2 puan bıraktı! Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan'ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria'nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa'nın sert vuruşunda top direkten döndü.