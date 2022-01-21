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    • 21.01.2022 14:25
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    • 21.01.2022 14:41
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    Portekiz basınından flaş iddia: Gedson Fernandes'in transferi Domenec Torrent'e bağlı

    Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon da transferi için yoğun mesai harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz basını flaş bir iddiayı ortaya attı. Buna göre Gedson Fernandes'in transferi Domenec Torrent'e bağlı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | O transfer Domenec Torrent’e bağlı

    Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon da transferi için yoğun mesai harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz basını flaş bir iddiayı ortaya attı.

    Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilirken Portekiz basını Gedson Fernandes ile ilgili sürpriz bir iddiayı ortaya attı.

    Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon başı da ısrarla istediği ancak transferini bitiremediği Benficalı Gedson Fernandes'in Fatih Terim'in gidişine rağmen Cimbom'a imza atabileceği ve kulübün gözünün hâlâ 23 yaşındaki futbolcuda olduğu belirtildi.

        A Bola'da yer alan haberde Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferi ile ilgili kaderinin takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'e bağlı olduğu ve İspanyol hocanın onay vermesi halinde yıldız futbolcunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği aktarıldı.

        Öte yandan Galatasaray'ın sezon başı 10 milyon Euro'ya kadar çıktığı Gedson için bu kez daha düşük bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.

        Acil bir şekilde orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'da listede Amadou Diawara ve Ross Barkley gibi isimler yer alıyor.

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        Özel Haber | O transfer Domenec Torrent’e bağlı
        Haberler Spor Portekiz basınından flaş iddia: Gedson Fernandes'in transferi Domenec Torrent'e bağlı
            SON DAKİKA