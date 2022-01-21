Portekiz basınından flaş iddia: Gedson Fernandes'in transferi Domenec Torrent'e bağlı

Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon da transferi için yoğun mesai harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz basını flaş bir iddiayı ortaya attı.
Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilirken Portekiz basını Gedson Fernandes ile ilgili sürpriz bir iddiayı ortaya attı.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon başı da ısrarla istediği ancak transferini bitiremediği Benficalı Gedson Fernandes'in Fatih Terim'in gidişine rağmen Cimbom'a imza atabileceği ve kulübün gözünün hâlâ 23 yaşındaki futbolcuda olduğu belirtildi.