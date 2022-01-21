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    • Spor
    • 21.01.2022 17:07
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    • 21.01.2022 17:17
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    Fenerbahçe'nin yeni golcü adayının ismine Takvim.com.tr ulaştı: Brezilyalı genç yıldız Danilo Pereira da Silva!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında liderin 15 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de ara transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl transfer ettiği santrforlardan istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı genç yıldız Danilo Pereira da Silva için Hollanda kulübünün kapısını çaldı. Takvim.com.tr, Sarı-Lacivertliler’in ilgilendiği yıldız golcünün transferiyle ilgili son dakika detaylarına ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Fener’in yeni golcü adayı!

    Transferde henüz somut adımlar atmayan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Takvim.com.tr, Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği yıldız golcünün ismine ulaştı.

    KANARYA HOLLANDA KULÜBÜNÜN KAPISINI ÇALDI
    Bu sezon transfer ettiği santrforlardan istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı genç yıldız için Hollanda kulübünün kapısını çaldı.

    2 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
    Fenerbahçe'nin ilgilendiği santrfor Ajax forması giyen Danilo. 22 yaşındaki Brezilyalı santrfor için resmi teklif de yapıldı. Kaliteli bir golcü almak isteyen yönetim, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sambacı için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

        BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK
        Bu sezon Hollanda Ligi'nde 8 maçta 2 gol atan Danilo'nun transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Danilo, 2017 yılında Santos altyapısındayken Ajax altyapısına 2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gol atan, kulüp kariyerinde ise 119 karşılaşmada 71 gol kaydeden ve 13 de asiste imza atan Danilo'nun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni golcü adayının ismine Takvim.com.tr ulaştı: Brezilyalı genç yıldız Danilo Pereira da Silva!
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