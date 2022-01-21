Fenerbahçe'nin yeni golcü adayının ismine Takvim.com.tr ulaştı: Brezilyalı genç yıldız Danilo Pereira da Silva!

Transferde henüz somut adımlar atmayan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Takvim.com.tr, Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği yıldız golcünün ismine ulaştı.
KANARYA HOLLANDA KULÜBÜNÜN KAPISINI ÇALDI
Bu sezon transfer ettiği santrforlardan istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı genç yıldız için Hollanda kulübünün kapısını çaldı.
2 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Fenerbahçe'nin ilgilendiği santrfor Ajax forması giyen Danilo. 22 yaşındaki Brezilyalı santrfor için resmi teklif de yapıldı. Kaliteli bir golcü almak isteyen yönetim, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sambacı için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı.