Fenerbahçe'nin yeni golcü adayının ismine Takvim.com.tr ulaştı: Brezilyalı genç yıldız Danilo Pereira da Silva!

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gol atan, kulüp kariyerinde ise 119 karşılaşmada 71 gol kaydeden ve 13 de asiste imza atan Danilo'nun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.

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