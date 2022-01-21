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    • 21.01.2022 14:09
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    • 21.01.2022 14:31
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    Son dakika: Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ligin 23'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde...

    Haftanın hakemleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

    Haftanın hakemleri şöyle:

    Yarın:

    13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

    16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

    19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

    23 Ocak Pazar:

    13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

    13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

    16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

    16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

    16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

    19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
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    Haberler Spor Son dakika: Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu
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