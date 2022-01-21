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    Ligde tepetaklak olan Aslan’da tribünler ikiye bölündü!

    Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’ya mağlup olurken tribünlerin bölünmüş hali ilerisi için hiç de umut verici olmadı! Maç öncesinde bazı taraftarlar yeni teknik patron Torrent’e tezahürat yaparken Kuzey Tribünü İspanyol hocayı yanlarına çağırdı. Ancak sonrasında görüntü değişti.

    Paramparça

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya mağlup olurken tribünlerin bölünmüş hali ilerisi için hiç de umut verici olmadı! Maç öncesinde bazı taraftarlar yeni teknik patron Torrent'e tezahürat yaparken Kuzey Tribünü İspanyol hocayı yanlarına çağırdı. Ancak sonrasında görüntü değişti.

    TERİM SESLERİ STADI İNLETTİ
    Oynanan kötü futbol sonrasında tribünler yönetimi istifaya davet ederken, Terim sesleri NEF Stadyumu'nda yankılandı. Bazı taratarların da maça Fatih Terim maskesi ile geldiği görüldü.

    MAÇ SONU TEPKİLER ARTTTI
    Tepkiler maç sonu ise tavan yaptı. Kötü futbol ve alınan yenilgi sonrası oluşan görüntü tribünlerdeki bölünmüşlüğü iyice gün yüzüne çıkardı. Paramparça görüntü Başkan Elmas ve yönetimi de zora soktu.

    YÖNETİMİN YÜKÜ ARTIK DAHA AĞIR
    Galatasaray'da bundan sonrkai süreçte sadece oynanan futbola çare olmak yeterli olmayacak gibi. Yönetim, tribün ve camiadaki bölünmüşlüğe de çare bulmak zorunda.

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