Galatasaray haberleri | Domenec Torrent'in iki maçta sıfır puan çekmesi tartışma yarattı! Yeni hüsran kapıda mı?



TRABZONSPOR MAÇI KİLİT ÖNEME SAHİP

Galatasaray kariyerine iki mağlubiyetle başlayan Torrent'in Sarı-Kırmızılılar'ın ligde pazar günü Trabzonspor ile oynanacak olan maçı da kaybetmesi durumunda ise İspanyol teknik adama yönelik eleştirilerin daha da artabileceği ve yönetimin de farklı bir arayış içine girebileceği öne sürülüyor.