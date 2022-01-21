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    • Spor
    • 21.01.2022 12:14
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    • 21.01.2022 12:32
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    Galatasaray haberleri | Domenec Torrent'in iki maçta sıfır puan çekmesi tartışma yarattı! Yeni hüsran kapıda mı?

    Galatasaray'da bir hafta önce teknik direktörlür görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıkılan iki maçtan da mağlubiyetle ayrılması kısa sürede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İspanyol teknik adamın Galatasaray için yeterli olup olmadığı taraftarlarca en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline geldi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | İki maçta sıfır puan: Tartışmalar alevlendi

    Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent 1 hafta içinde tartışma yarattı... Sarı-Kırmızılılar'da yönetimin önce Fatih Terim'in yardımcılığı için anlaştığı, ardından ise Terim'in görevine son verilmesi sonrası direkt olarak teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu İspanyol hoca, 1 hafta içinde Sarı-Kırmızılı camiada soru işareti yaratmaya başladı.


    CİMBOM İÇİN YETERSİZ Mİ?
    Torrent yönetiminde ilk olarak Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa'ya evinde 3-1 boyun eğmesi sonrası İspanyol teknik adamın Galatasaray seviyesi için yeterli olup olmadığı taraftarların içinde ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı.


    TRABZONSPOR MAÇI KİLİT ÖNEME SAHİP
    Galatasaray kariyerine iki mağlubiyetle başlayan Torrent'in Sarı-Kırmızılılar'ın ligde pazar günü Trabzonspor ile oynanacak olan maçı da kaybetmesi durumunda ise İspanyol teknik adama yönelik eleştirilerin daha da artabileceği ve yönetimin de farklı bir arayış içine girebileceği öne sürülüyor.
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        Haberler Spor Galatasaray haberleri | Domenec Torrent'in iki maçta sıfır puan çekmesi tartışma yarattı! Yeni hüsran kapıda mı?
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