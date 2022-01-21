Galatasaray haberleri | Domenec Torrent'in iki maçta sıfır puan çekmesi tartışma yarattı! Yeni hüsran kapıda mı?

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent 1 hafta içinde tartışma yarattı... Sarı-Kırmızılılar'da yönetimin önce Fatih Terim'in yardımcılığı için anlaştığı, ardından ise Terim'in görevine son verilmesi sonrası direkt olarak teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu İspanyol hoca, 1 hafta içinde Sarı-Kırmızılı camiada soru işareti yaratmaya başladı.
CİMBOM İÇİN YETERSİZ Mİ?
Torrent yönetiminde ilk olarak Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa'ya evinde 3-1 boyun eğmesi sonrası İspanyol teknik adamın Galatasaray seviyesi için yeterli olup olmadığı taraftarların içinde ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı.
TRABZONSPOR MAÇI KİLİT ÖNEME SAHİP
Galatasaray kariyerine iki mağlubiyetle başlayan Torrent'in Sarı-Kırmızılılar'ın ligde pazar günü Trabzonspor ile oynanacak olan maçı da kaybetmesi durumunda ise İspanyol teknik adama yönelik eleştirilerin daha da artabileceği ve yönetimin de farklı bir arayış içine girebileceği öne sürülüyor.