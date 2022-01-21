Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı 6 sayı farkla yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 73-67 yendi. Fenerbahçe, Euroleague'de üst üste ikinci, toplamda ise 9. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertli takım adına Guduric 19 sayı atarak maçın en skorer ismi olmayı başardı. Fenerbahçe'de Şehmus Hazer ise 13 sayı kaydetti.

SEZON SONU BEKLENECEK

Son haftalarda attığı gollerle dikkatleri çeken Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlı yönetim kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldız için şu an hamle yapmayacak. İyi performans devam ederse, sezon bitiminde İngiliz kulübü ile masaya oturulacağı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dün 1.5 saat süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı açıklandı.

ENİS DESTAN SABIRSIZLANIYOR

Trabzonspor ile Altınordu arasında genç golcü için yapılan görüşmelerde sona gelindi... Enis Destan, transferinin resmiyet kazanması için sabırsızlanıyor... Trabzonspor ile Altınordu'nun belli bir bonservis rakamı üzerinde prensip anlaşmasına vardığı ve ödeme planı üzerinde görüşmeler yaptığı öğrenildi. Enis Destan'ın ise bu transferle ilgili son detayların şekillenmesini beklediği ve kendisine gelecek haberi beklediği ifade edildi. Golcü oyuncuyu Avrupa'nın önde gelen takımları da yakından takip ediyordu.

MURRAY 120 NUMARALI TARO DANİEL'E KAYBETTİ!

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta 5 kez finale kalma başarısı gösteren Büyük Britanyalı Andy Murray, dünya 120 numarası Japon Taro Daniel'e 6-4'lük setlerin ardından 3-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. 2 numaralı seribaşı Medvedev ise Avustralyalı Nick Kyrgios'u 7-6, 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle devirdi.

BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇI 22 ŞUBAT'TA

Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Öte yandan yarın saat 13.30'da oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

ANADOLU EFES'İN KONUĞU PANATHİNAİKOS

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Panathinaikos'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Covid nedeniyle iki maçı ertelenen Efes, 19 karşılaşmada 9 galibiyet aldı. Üç maçı ertelenen Panathinaikos ise 18 maçta 4 kez kazandı.

ALANYA GOL OLUP YAĞDI!

Alanyaspor evinde Hatayspor'u gole boğdu... İç sahada 4 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi, rakibini Emre Akbaba (3), Oğuz Aydın (2) ve Wilson Eduardo'nun golleriyle mağlup ederek flaş bir skora imza attı.

RİZESPOR 3 PUANI ERTELEMEDİ!

Rize-Antalya maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. 1 gün sonra oynanan maçta kazanan Karadeniz ekibi oldu. 22. dakikadadan itibaren başlayan maçta Rize, Antalya'yı 2-1 yendi. Rize'nin gollerini Pohjanpalo ve Gökhan Gönül kaydetti.

PUCHACZ FOMAYI KAPTI!

Trabzonspor'un Union Berlin'den sezon sonuna kadar kiraladığı Polonyalı sol kanat oyuncusu Puchacz, Giresunspor maçındaki performansıyla teknik ekibin gözüne girmeyi başardı. Genç yıldızın Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlaması bekleniyor.

CEZAYİR ELENDİ FEGHOULI GELİYOR

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili'ne 3-1 yenilen Cezayir grup sonuncusu oldu ve elendi. Cezayir'in elenmesiyle turnuvayı tamamlayan Feghouli, 2 gün içinde İstanbul'a gelecek.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ ARTIK RİZESPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş kendisini yeşilmavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU PARİS İÇİN ODAKLANDI

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor. Buse Naz, "Tokyo'dan döner dönmez bir yol haritası çizdik. Paris Olimpiyatları var. Bu uzun süreç tabii. Yakın süreçte de Dünya ve Avrupa şampiyonası var. Onlar için hazırlanmaya devam ediyoruz" dedi.

KOCAELİSPOR BERKAY'LA SÖZLEŞME İMZALADI

1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor transfer hamlesi yaptı ve Berkay Tolga Dabanlı'yı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avusturya Bundesliga'da yer alan SC Rheindorf Altach kulübünden stoper Berkay Tolga ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı kaydedildi.

MESUT'A KARTAL PENÇESİ!

Altay karşısında maça yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil'e teknik direktör İsmail Kartal'dan ilk net mesaj gelmiş oldu. Fiziksel olarak en iyi isimleri sahaya sürmeyi planlayan İsmail Kartal İrfan Can ile Mesut Özil arasındaki tercihini İrfan'dan yana kullanarak formanın bundan sonraki süreçte ucuz olmayacağını gösterdi. Tecrübeli teknik adam bu şekilde takım içinde rekabeti ken üst düzeye çıkarmayı da planlıyor.

SİVAS DEPLASMANINDA&NBSP;FORMA FİLİP NOVAK'IN

Rahatsızlığı nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer almayan Filip Novak, dünkü çalışmaya katıldı. Novak zorlu Sivas deplasmanında bol bek mevkinde forma giyecek. Altay karşısında maça sol bekte başlayan Szalai ise cezalı duruma düşmüştü.

FENERBAHÇE ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

KİMMİŞ YAN BAKAN!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo ile birlikte Altay maçında Fenerbahçe'nin en iyi 3 isminden birisi oldu. Kim Min Jae 9 kez girdiği ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrılırken, 3 kez top kaptı, 5 kez de rakip atağı uzaklaştırdı. Yüzde 84 topla oynama yüzdesi ile de dikkat çekti. Güney Koreli yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.