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    Abdullah Avcı, Giresun maçında penaltı kaçıran Bakasetas'a moral verdi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresun maçında penaltı kaçıran Bakasetas’a moral verdi. Taraftarlar da Yunan yıldızı destek mesajları attı. Yunan yıldız Bakasetas'ı Giresunspor maçı sonrasında takım arkadaşları teselli etti. Teknik kadro ve taraftarlar da ona moral veriyor.

    Cesur davrandın sorumluluk aldın!

    Giresunspor ile oynanan maçın son dakikalarında iki kez tekrarlanan penaltı atışını kaçıran Bakasetas, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli futbolcuya önce saha içerisinde takım arkadaşları moral verirken maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı oyuncuyla bir görüşme yaparak, "Senin yaptığın bir cesaret örneğidir. Sen bu takımı başarılı kılmak için sorumluluk aldın ve mücadele ettin seninle gurur duyuyorum" dedi. Bordo-Mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden Bakasetas'a destek mesajları yağdırdı.

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