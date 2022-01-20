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    • Spor
    • 20.01.2022 14:49
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    • 20.01.2022 14:52
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    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü belli oldu

    Son dakika haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nun fikstürü belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

    takvim.com.tr
    ZTK son 16 turunda fikstür belli oldu!

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nun fikstürü belli oldu.


    8,9 VE 10 ŞUBAT'TA OYNANACAK
    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.


    VAR SİSTEMİ UYGULANMAYA BAŞLANACAK
    Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

    2022 ZTK TAKVİMİ
    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

    Son 16 turu: 8-9-10 Şubat 2022
    Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
    Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
    Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
    Final: 26 Mayıs 2022

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