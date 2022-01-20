Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nun fikstürü belli oldu.





8,9 VE 10 ŞUBAT'TA OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.



VAR SİSTEMİ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

2022 ZTK TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

Son 16 turu: 8-9-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022