Son dakika transfer haberleri… Galatasaray göz dikmişti! Orta saha için temasa geçilen Amadou Diawara’nın fiyatı belli oldu

Galatasaray'ın Roma'nın Amadou Diawara için istediği 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşısında bu transfer için adımlarını nasıl atacağı da merak konusu haline geldi.

Şu anda Gine ile Afrika Kupası'nda olan Amadou Diawara'nın transferinin turnuvadan dönmesi ile şekilleneceği ve oyuncunun Galatasaray ya da Valencia'ya imza atacağı ifade ediliyor.