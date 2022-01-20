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    • Spor
    • 20.01.2022 14:56
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    • 20.01.2022 14:56
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    Son dakika transfer haberleri… Galatasaray göz dikmişti! Orta saha için temasa geçilen Amadou Diawara’nın fiyatı belli oldu

    Son dakika transfer haberleri… Spor Toto Süper Lig’de hüsrana uğrayan Galatasaray transfer arayışlarına devam ediyor. Cimbom’un orta saha transferi için adayları arasında yer alan Amadou Diawara için kulübü Roma, satış fiyatını belirledi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’un orta saha adayının fiyatı belli oldu

    Kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu katmak için düğmeye basan Galatasaray, daha önce de istediği Amadou Diawara'yı yeniden transfer listesine almıştı.

    Diawara için kulübü Roma ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın, Gineli orta saha oyuncusunun transferi için en ciddi rakibi ise İspanyol kulübü Valencia.

    Valencia'nın 24 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaptığı yönünde haberler İtalyan basınında çıkarken, Roma'nın Diawara'nın kiralanmasına 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında izin vereceği belirtildi.

    Galatasaray'ın Roma'nın Amadou Diawara için istediği 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşısında bu transfer için adımlarını nasıl atacağı da merak konusu haline geldi.

    Şu anda Gine ile Afrika Kupası'nda olan Amadou Diawara'nın transferinin turnuvadan dönmesi ile şekilleneceği ve oyuncunun Galatasaray ya da Valencia'ya imza atacağı ifade ediliyor.
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        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri… Galatasaray göz dikmişti! Orta saha için temasa geçilen Amadou Diawara’nın fiyatı belli oldu
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