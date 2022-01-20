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    • Spor
    • 20.01.2022 14:23
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    • 20.01.2022 14:23
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    Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı: Teklifler 14 Şubat'a kadar teklif verilebilecek!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı. Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek.

    AA
    Futbolda kritik süreç başladı! Son gün 14 Şubat

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin lirayı duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.

    TEKLİFLER 14 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR VERİLEBİLECEK
    Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek. Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.

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    Haberler Spor Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı: Teklifler 14 Şubat'a kadar teklif verilebilecek!
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