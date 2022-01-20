Resmi teklif geldi: Galatasaray'da Gustavo Assunçao Brezilya yolcusu!

Assunçao bu sezon Galatasaray ve Famaliçao formasıyla resmi maça çıktığı için Avrupa'da 3. bir takıma transfer söz konusu değil. Ancak bu kural, kıta dışı transferlerde devre dışı kalıyor. Bu nedenle Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.



