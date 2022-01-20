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    • Spor
    • 20.01.2022 12:20
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    • 20.01.2022 12:20
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    Resmi teklif geldi: Galatasaray'da Gustavo Assunçao Brezilya yolcusu!

    Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Brezilyalı Gustavo Assunçao'ya Brezilya'dan talip çıktı. Yeni Teknik Direktör Torrent'in takımda kalmasına sıcak bakmadığı Assunçao'ya, Brezilya kulübü Internacional resmen talip oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Resmi teklif geldi: Brezilya yolcusu

    Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Portekiz kulübü Famalicao'dan kiraladığı Gustavo Assunçao yol ayrımında. Fatih Terim döneminde sadece 2 maçta forma giyebilen Brezilyalı futbolcu Domenec Torrent'in gelişinin ardından takımda kalma konusunda umutlanmıştı.


    BREZİLYA EKİBİ TALİP OLDU
    Ancak 6 numara transferi için kontenjanda boşluk açmak zorunda olan Galatasaray yönetimi ayrılık için kolları sıvadı. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Brezilya kulübü Internacional, Assunçao'ya resmen talip oldu.




    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Şu anda Galatasaray-Famalicao-Internacional cephesinde görüşmeler sürüyor.



        Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızın sözleşmesini feshetmesi ve ardından da Internacional'in Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

        Assunçao bu sezon Galatasaray ve Famaliçao formasıyla resmi maça çıktığı için Avrupa'da 3. bir takıma transfer söz konusu değil. Ancak bu kural, kıta dışı transferlerde devre dışı kalıyor. Bu nedenle Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.


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