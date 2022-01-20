Resmi teklif geldi: Galatasaray'da Gustavo Assunçao Brezilya yolcusu!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Portekiz kulübü Famalicao'dan kiraladığı Gustavo Assunçao yol ayrımında. Fatih Terim döneminde sadece 2 maçta forma giyebilen Brezilyalı futbolcu Domenec Torrent'in gelişinin ardından takımda kalma konusunda umutlanmıştı.
BREZİLYA EKİBİ TALİP OLDU
Ancak 6 numara transferi için kontenjanda boşluk açmak zorunda olan Galatasaray yönetimi ayrılık için kolları sıvadı. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Brezilya kulübü Internacional, Assunçao'ya resmen talip oldu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Şu anda Galatasaray-Famalicao-Internacional cephesinde görüşmeler sürüyor.