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    • Spor
    • 20.01.2022 11:19
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    • 20.01.2022 11:19
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    Özel Haber I İngiliz medyası yazdı! Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de Şota Arveladze sesleri

    Son dakika spor haberleri... İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığını açıklayan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine yakın arkadaşı Şota Arveladze'yi getirmeye hazırlanıyor. İngiliz medyası transfer planlarında Acun Ilıcalı’nın teknik direktör olarak Şota Arveladze’yi düşündüğünü sayfalarına taşıdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Hull City’de Şota Arveladze sesleri

    Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın aldı. Ilıcalı'nın satış işlemlerinin onaylandığı gün Hull, üçüncü sırada yer alan Blackburn Rovers'ı 2-0 mağlup etti.

    İngiliz medyası maçın skoru kadar Hull City'nin transfer planlarını da yer ayırdı… Gazeteler, Acun Ilıcalı'nın teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi düşündüğünü sayfalarına taşıdı.

    Transferde adı geçen isimler ise Fenerbahçe'nin yıldızları… Gazeteler, Hull City'nin Fenerbahçe'nin yıldızları İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Allahyar ile ilgilendiğini iddia etti.

        Hull, 24 takımlı İngiltere Championship'te 26 puanla 19. sırada yer alıyor. İngiliz medyası, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan sonra radikal değişikliklere imza atacağı görüşünde…

        Hull City, devir işlemleri sonrasında kulübün resmen sahibi olan Acun Ilıcalı'nın görüşlerini sosyal medyadan, "Rüyam gerçek oldu. Buradayım. Eminim; birlikte çok başarılı olacağız. Hepinizi seviyorum. Haydi bir aile olalım ve bu takımı üst seviyelere çıkaralım" şeklinde paylaştı.
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