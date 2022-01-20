Özel Haber I İngiliz medyası yazdı! Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de Şota Arveladze sesleri

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın aldı. Ilıcalı'nın satış işlemlerinin onaylandığı gün Hull, üçüncü sırada yer alan Blackburn Rovers'ı 2-0 mağlup etti.
İngiliz medyası maçın skoru kadar Hull City'nin transfer planlarını da yer ayırdı… Gazeteler, Acun Ilıcalı'nın teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi düşündüğünü sayfalarına taşıdı.
Transferde adı geçen isimler ise Fenerbahçe'nin yıldızları… Gazeteler, Hull City'nin Fenerbahçe'nin yıldızları İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Allahyar ile ilgilendiğini iddia etti.