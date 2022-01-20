Özel Haber I İngiliz medyası yazdı! Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de Şota Arveladze sesleri

Hull City, devir işlemleri sonrasında kulübün resmen sahibi olan Acun Ilıcalı'nın görüşlerini sosyal medyadan, "Rüyam gerçek oldu. Buradayım. Eminim; birlikte çok başarılı olacağız. Hepinizi seviyorum. Haydi bir aile olalım ve bu takımı üst seviyelere çıkaralım" şeklinde paylaştı.