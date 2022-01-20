Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi değişti

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi Ata Yıldırım'ın Malatya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a uçamayacağı ve yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiği açıklandı.

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Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında Galatasaray A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. takımları arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın Malatya'daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.