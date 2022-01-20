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    • Spor
    • 20.01.2022 10:18
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    • 20.01.2022 10:18
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    Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi değişti

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçın yardımcı hakemi değişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a uçamayan maçın yardımcı hakemi Ata Yıldırım'ın yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiği açıklandı.

    Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi değişti

    Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi Ata Yıldırım'ın Malatya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a uçamayacağı ve yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiği açıklandı.

    İŞTE O AÇIKLAMA
    Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında Galatasaray A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. takımları arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın Malatya'daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.

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