Kaleci Okan sahne aldı! Lider Trabzonspor evinde Giresun'a takıldı





BAKASETAS REKOR KIRDI!

Dün kaçırdığı 2 penaltıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tasos Bakasetas'ın gol orucu sürüyor. Son 10 haftada rakip ağları havalandıramayan Yunan futbolcu kariyerinin en uzun süren sessizliğini yaşıyor. Karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşayan Tasos Bakasetas'ı takım arkadaşları teselli etti.