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    Kaleci Okan sahne aldı! Lider Trabzonspor evinde Giresun'a takıldı

    68’de Umut Nayir’in attığı gole 79’da Cornelius ile yanıt veren Fırtına uzatmada 3 puana çok yaklaştı Okan, Bakatetas’ın penaltısını kurtardı ama penaltı tekrarlandı Okan yine Yunan yıldıza şans tanımadı.

    Fırtına duvara çarptı

    Fırtına Okan Kocuk'a tosladı... Bordo- Mavililer, tecrübeli kalecinin müthiş bir performans gösterdiği maçta Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 54'te Bakasetas uzaklardan vurdu, Okan Kocuk köşeden kornere çeldi. 65'te yine Bakasetas vurdu yine Okan Kocuk kurtardı. 68'de Umut Nayır sahneye çıktı ve Giresunspor deplasmanda 1-0 öne geçti.



    PERES KESTİ, CORNELİUS GOLÜ ATTI
    79. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağdan Bruno Peres'in güzel ortasında Cornelius'un harika vuruşu ağlara gitti ve skor 1-1 oldu, 83. dakikada Cornelius'un.kafa vuruşunda Okan bu kez gole izin vermedi. 90+3. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.



    2 DAKİKADA 2 PENALTI KURTARDI!
    Bakasetas'ın penaltısını kaleci Okan Kocuk kurtardı. Ancak tecrübeli file bekçisinin çizgi ihlali sonrası ndapenaltı tekrar edildi. Okan yine Bakasetas'a gol izni vermedi ve nefesleri kesen maç 1-1 sona erdi.



        BAKASETAS REKOR KIRDI!
        Dün kaçırdığı 2 penaltıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tasos Bakasetas'ın gol orucu sürüyor. Son 10 haftada rakip ağları havalandıramayan Yunan futbolcu kariyerinin en uzun süren sessizliğini yaşıyor. Karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşayan Tasos Bakasetas'ı takım arkadaşları teselli etti.



        Okan Bakasetas'ın ilk penaltısında ayağıyla gole izin vermedi.



        Okan tekrarlanan penaltıyı da köşeden çıkardı.
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            Haberler Spor Kaleci Okan sahne aldı! Lider Trabzonspor evinde Giresun'a takıldı
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