Kaleci Okan sahne aldı! Lider Trabzonspor evinde Giresun'a takıldı

Fırtına Okan Kocuk'a tosladı... Bordo- Mavililer, tecrübeli kalecinin müthiş bir performans gösterdiği maçta Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 54'te Bakasetas uzaklardan vurdu, Okan Kocuk köşeden kornere çeldi. 65'te yine Bakasetas vurdu yine Okan Kocuk kurtardı. 68'de Umut Nayır sahneye çıktı ve Giresunspor deplasmanda 1-0 öne geçti.
PERES KESTİ, CORNELİUS GOLÜ ATTI
79. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağdan Bruno Peres'in güzel ortasında Cornelius'un harika vuruşu ağlara gitti ve skor 1-1 oldu, 83. dakikada Cornelius'un.kafa vuruşunda Okan bu kez gole izin vermedi. 90+3. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.
2 DAKİKADA 2 PENALTI KURTARDI!
Bakasetas'ın penaltısını kaleci Okan Kocuk kurtardı. Ancak tecrübeli file bekçisinin çizgi ihlali sonrası ndapenaltı tekrar edildi. Okan yine Bakasetas'a gol izni vermedi ve nefesleri kesen maç 1-1 sona erdi.