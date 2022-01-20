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    • Spor
    • 20.01.2022 09:51
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    • 20.01.2022 09:51
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    Beşiktaş'ta şok gelişme! Larin ve Vida ile görüşmeler durduruldu

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son haftalarda toparlanan Beşiktaş'ta bir yandan da iç transfer görüşmeleri sürüyor. Sözleşmesi bitecek olan Larin ve Vida ile anlaşamayan siyah-beyazlı ekip görüşmeleri dondurdu.

    Beşiktaş’ta şok gelişme! İki isimle görüşmeler durduruldu

    Kartal'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. Son haftalarda etkisiz gözüken ve yönetimin önerdiği 1.5 milyon Euro'yu kabul etmeyen iki oyuncudan umut kesildi.

    Yönetim, 2 oyuncuyla yolları ayıracak. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde toplam 83 maçta oynadı. Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida ise 15 gol atarken 1 de asist yaptı.

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