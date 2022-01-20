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    Devler Mostafa Mohamed için sıraya girdi! Sevilla, Hertha Berlin, Lille ve Lyon kadrosuna katmak istiyor

    Fransız basını, Lyon’un Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini ancak Sevilla, Hertha Berlin ve Lille’in de transfer için devrede olduğunu yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mohamed’e hücum!

    Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Fransız basını yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğunu yazdı. Lyon'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor. Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı. Şu ana kadar G.Saray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.



    LUİS CAMPOS İSTANBUL'A GELDİ
    Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos dün İstanbul'a geldi. Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen Campos'a sportif direktörlük teklifi yapıldığı iddia ediliyor.



    TEK İHTİMAL VAR: 3 PUAN
    Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, Torrent yönetiminde Nef Stadı'ndaki ilk sınavını bu akşam verecek. Düşme hattıyla arasında 6 puan kalan Aslan, Kasımpaşa ile 20.00'de karşılaşacak. Cimbom'da cezalı Berkan ve Taylan'ın yanı sıra Afrika Kupası'nda olan Mohamed ve Feghouli yok.



        ÖNDER HOCAYI GETİREN BENİM!
        Beşiktaş eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, ben yaptım. Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim. Takıma tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim" ifadelerini kullandı.



        1 GÜN GERİ ALINDI!
        Beşiktaş'ın Y.Malatyaspor maçı cuma gününden cumartesi gününe alındı. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması 22 Ocak Cumartesi saat 13:30'da başlayacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor -Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı" ifadeleri kullanıldı.



        BAŞAKŞEHİR'E İLK DARBE
        Kayserispor, Uğur Demirok'un 73. dakikada attığı golle Başakşehir'i devirdi. Turuncu-Lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.
        Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor haftanın en flaş skorlarından birisini aldı. Sarı- Kırmızılılar sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip böylece rakibine Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini tattırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ancak gol sesi çıkmadı. 73. dakikada kullanılan duran topta savunmanın hatasını iyi değerlendiren Uğur Demirok skoru 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda iyi savunma yapan Kayserispor 3 puanın sahibi oldu.



            RİZE-ANTALYA DA KARA TESLİM!
            Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle 23. dakikada ertelendi. Saha çizgilerinin kaybolması sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ertelenmesine karar verdi. TFF maçın bugün 17.00'de kaldığı yerden oynanacağı söyledi.



            GOMİS MENEMEN'DE!
            1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, 25 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Honore Gomis'le anlaştı. İzmir temsilcisi ayrıca altyapıdan Abdullah, Tahir ve İsmail ile sözleşme imzaladı.



            YUSUF YAZICI RESMEN CSKA MOSKOVA'DA
            Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya kiralandı. Yıldız ismin satın alma opisyonu 12 milyon euro olacak. Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan milli yıldız, 2019'da Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Lille formasıyla toplamda 89 karşılaşmada görev alan Yusuf Yazıcı, 16 gole imzasını atarken 10 da asist yaptı.

            GÖZTEPE'TEN KRİTİK ZAFER
            Ligin sıkıntılı takımlarından Göztepe sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. 22. dakikada Atınç ile öne geçen ev sahibi ekip 50'de Pedro'nun penaltı golüne engel olamadı. 80'de sahne alan Tijanic, takımına 3 puanı getiren golün altına imzasını attı.

            G.ANTEP-MALATYA YİNE ERTELENDİ
            Önceki gün yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan ve düne ertelenen Gaziantep FKYeni Malatyaspor maçı yine ertelendi. Yoğun kar yağışının sürmesi sonrası bu karar alınırken, tarihle ilgili açıklamayı TFF yapacak.

            ZALGİRİS MAÇI ÖNCESİ 1 OYUNCUDA COVİD ÇIKTI
            Fenerbahçe Beko'da biri oyuncu olmak üzere 2 kişinin Covid- 19 testi pozitif çıktı. Sarı-Lacivertliler'de daha önce başantrenör Aleksandar Djordjevic'in de Covid- 19 testinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu. Kanarya bugün sahasında Zalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.45'te start alacak.

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            Haberler Spor Devler Mostafa Mohamed için sıraya girdi! Sevilla, Hertha Berlin, Lille ve Lyon kadrosuna katmak istiyor
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