Devler Mostafa Mohamed için sıraya girdi! Sevilla, Hertha Berlin, Lille ve Lyon kadrosuna katmak istiyor

Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Fransız basını yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğunu yazdı. Lyon'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor. Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı. Şu ana kadar G.Saray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.
LUİS CAMPOS İSTANBUL'A GELDİ
Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos dün İstanbul'a geldi. Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen Campos'a sportif direktörlük teklifi yapıldığı iddia ediliyor.
TEK İHTİMAL VAR: 3 PUAN
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, Torrent yönetiminde Nef Stadı'ndaki ilk sınavını bu akşam verecek. Düşme hattıyla arasında 6 puan kalan Aslan, Kasımpaşa ile 20.00'de karşılaşacak. Cimbom'da cezalı Berkan ve Taylan'ın yanı sıra Afrika Kupası'nda olan Mohamed ve Feghouli yok.