Devler Mostafa Mohamed için sıraya girdi! Sevilla, Hertha Berlin, Lille ve Lyon kadrosuna katmak istiyor

Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Fransız basını yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğunu yazdı. Lyon'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor. Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı. Şu ana kadar G.Saray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.