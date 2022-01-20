CANLI | Alanyaspor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Eduardo, Borja, Efkan, Novais, Emre, Efecan, Furkan, Davidson

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint - Louis, Mame Diouf