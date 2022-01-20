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    • Spor
    • 20.01.2022 16:50
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    • 20.01.2022 16:55
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    CANLI | Alanyaspor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin iyi ekiplerinden Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de kazanarak Avrupa yolunda avantaj yakalamak istiyor. Maçta ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Alanyaspor - Hatayspor

    Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?

    ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Alanyaspor - Hatayspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Eduardo, Borja, Efkan, Novais, Emre, Efecan, Furkan, Davidson
    Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint - Louis, Mame Diouf

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