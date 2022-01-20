Galatasaray Muslera'nın boşluğunu Marsilya kalecisi Steve Mandanda ile doldurmak istiyor

36 yaşındaki Mandanda 2017 yılından bu yana Marsilya formasını giyiyor. 34 kez Fransa Milli Takımı'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisinin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce Crystal Palace ve Le Havre takımlarında da oynayan Mandanda ilerlemiş yaşına rağmen son derece önemli bir kaleci.