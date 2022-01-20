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    • 20.01.2022 16:45
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    • 20.01.2022 16:57
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    Galatasaray Muslera'nın boşluğunu Marsilya kalecisi Steve Mandanda ile doldurmak istiyor

    Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılılar Marsilya formasını giyen Steve Mandanda'yı transfer etmek istiyor. Fransa merkezli Foot Mercato haber sitesi, Mandanda’ya Aslan dışında Ligue 1 ekiplerinden Nice’in de talip olduğunu duyurdu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a sürpriz kaleci adayı…

    Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik kaleci takviyesi… Listesinde çok sayıda isim olan Sarı-Kırmızılılar için Fransa'dan flaş bir iddia geldi.

    Foot Mercato internet sitesinin haberine göre Galatasaray, Marsilya formasını giyen Steve Mandanda ile ilgileniyor. Sezon başında Roma'dan Pau Lopez'in transfer edilmesiyle ikinci kaleci pozisyonuna düşen Fransız eldivenin takımdan ayrılması gündemde.

    Mandanda'ya Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de talip olduğunu, Fransa dışından tek teklifin ise Galatasaray'dan geldiği iddia edildi. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Sinan Bolat'la temas halinde olduğu da belirtildi.

        36 yaşındaki Mandanda 2017 yılından bu yana Marsilya formasını giyiyor. 34 kez Fransa Milli Takımı'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisinin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Daha önce Crystal Palace ve Le Havre takımlarında da oynayan Mandanda ilerlemiş yaşına rağmen son derece önemli bir kaleci.

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