Galatasaray Muslera'nın boşluğunu Marsilya kalecisi Steve Mandanda ile doldurmak istiyor

Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik kaleci takviyesi… Listesinde çok sayıda isim olan Sarı-Kırmızılılar için Fransa'dan flaş bir iddia geldi.
Foot Mercato internet sitesinin haberine göre Galatasaray, Marsilya formasını giyen Steve Mandanda ile ilgileniyor. Sezon başında Roma'dan Pau Lopez'in transfer edilmesiyle ikinci kaleci pozisyonuna düşen Fransız eldivenin takımdan ayrılması gündemde.
Mandanda'ya Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de talip olduğunu, Fransa dışından tek teklifin ise Galatasaray'dan geldiği iddia edildi. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Sinan Bolat'la temas halinde olduğu da belirtildi.