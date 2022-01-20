Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Büyük seferberlik! Sarı-Kırmızılılar'ın 3 isimle teması sürüyor: Ross Barkley, Amadou Diawara ve Nampalys Mendy

    Çalışmalara hız veren yönetim Diawara ve Barkley’den sonra Mendy’yi de listesine ekledi. Hedef önümüzdeki hafta sonuna kadar bir isme imzayı attırmak...

    Büyük seferberlik

    Domenec Torrent'in raporu sonrası orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar'ın Ross Barkley ve Amadou Diawara'nın ardından Nampalys Mendy'yi de listesine eklediği öğrenildi. Leicester City formasını giyen Senegalli yıldız sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.



    Ancak o dönem Fatih Terim'in olumsuz raporu sonrası Mendy'den vazgeçilmişti. Leicester City'de fazla forma bulamayan Mendy'nin birkez daha menajeri aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi. Yönetim yaşanan bu gelişmeyi Torrent'le paylaşırken, İspanyol hocanın vereceği raporun ardından son karar verilecek.



    Bu sezon Premier Lig'de hiç görev yapamayan Mendy, sadece lig kupasında 1 maçta 31 dakika sahada kalabildi. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Diawara ve Barkley konusunda da girişimlerine devam ediyor. İki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran yönetim bir yandan da transfer için kaynak arıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Spor Büyük seferberlik! Sarı-Kırmızılılar'ın 3 isimle teması sürüyor: Ross Barkley, Amadou Diawara ve Nampalys Mendy
        SON DAKİKA