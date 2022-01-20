Büyük seferberlik! Sarı-Kırmızılılar'ın 3 isimle teması sürüyor: Ross Barkley, Amadou Diawara ve Nampalys Mendy





Bu sezon Premier Lig'de hiç görev yapamayan Mendy, sadece lig kupasında 1 maçta 31 dakika sahada kalabildi. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Diawara ve Barkley konusunda da girişimlerine devam ediyor. İki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran yönetim bir yandan da transfer için kaynak arıyor.

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