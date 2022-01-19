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    • Spor
    • 19.01.2022 15:54
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    • 19.01.2022 15:54
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    Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da! Milli yıldızdan dikkat çeken paylaşım

    Bir süredir görüşmeleri süren Yusuf Yazıcı - CSKA Moskova transferi resmiyet kazandı. Lille'de forma giyen milli yıldız, sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralandı.

    Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı resmen belli oldu

    Günlerdir konuşulan Yusuf Yazıcı-CSKA Moskova transferi kesinlik kazandı. 24 yaşındaki milli futbolcu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Rus ekibine kiralandı. Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

    Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan milli yıldız, 2019'da Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Lille formasıyla toplamda 89 karşılaşmada görev alan Yusuf Yazıcı, 16 gole imzasını atarken 10 da asist yaptı.

    LILLE TRANSFERİ DUYURDU
    Lille Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskovaya kiralandığını resmen duyurdu.

        İşte o paylaşım:

        YUSUF YAZICI: O ZAMAN BAŞLAYALIM
        CSKA Moskova'y transferinin kesinlik kazanmasının ardından Yusuf Yazıcı'dan pylaşım geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O zaman başlayalım" ifadesini kullandı.

        İşte o paylaşım:

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        Haberler Spor Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da! Milli yıldızdan dikkat çeken paylaşım
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