Batshuayi'den Aboubakar performansı! Beşiktaş golcüsüyle uçuyor

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli katkısı olan ve sonrasında takımdan ayrılan Aboubakar ve Batshuayi'nin istatistikleri sosyal medyada da gündem oldu. Kimi taraftarlar Batshuayi'ye destek verirken, kimi taraftarlar da "İstatistikler görecelidir. Batshuayi daha iyisini yapabilir" görüşünü belirttiler.

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