Batshuayi'den Aboubakar performansı! Beşiktaş golcüsüyle uçuyor

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız golcüsü son haftalarda formunun zirvesinde... Karagümrük maçında da fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli oyuncu ilginç bir istatistik yakaladı.
Batsuhayi, Beşiktaş'ta 22 hafta sonunda Süper Lig'de 9 gol ve 4 asist üreterek 13 gole katkı yaptı. Buna rağmen bazı Beşiktaş taraftarları Belçikalı oyuncunun çok gol kaçırdığını ve daha fazla gol atması gerektiğini düşünüyorlar.
Beşiktaş taraftarı, Mario Gomez ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin arandığı görüşünde hemfikir. Ancak Batshuayi ile Aboubakar'ın istatistikleri benzerlik gösteriyor.