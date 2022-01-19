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    • Spor
    • 19.01.2022 15:47
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    • 19.01.2022 15:47
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    Batshuayi'den Aboubakar performansı! Beşiktaş golcüsüyle uçuyor

    Sezon başında kiralanan Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, son haftalarda formunu giderek yükseltti. Karagümrük maçında da fileleri havalandıran yıldız isim ilginç bir istatistik yakaladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Batshuayi’den Aboubakar performansı

    Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız golcüsü son haftalarda formunun zirvesinde... Karagümrük maçında da fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli oyuncu ilginç bir istatistik yakaladı.

    Batsuhayi, Beşiktaş'ta 22 hafta sonunda Süper Lig'de 9 gol ve 4 asist üreterek 13 gole katkı yaptı. Buna rağmen bazı Beşiktaş taraftarları Belçikalı oyuncunun çok gol kaçırdığını ve daha fazla gol atması gerektiğini düşünüyorlar.

    Beşiktaş taraftarı, Mario Gomez ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin arandığı görüşünde hemfikir. Ancak Batshuayi ile Aboubakar'ın istatistikleri benzerlik gösteriyor.

        Şu an Afrika Kupası'nda muhteşem bir performans gösteren Aboubakar, Beşiktaş kariyerinde ilk 22 haftada 12 gol ve 2 asist üretti. Yani 14 gole katkıda bulundu...

        Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli katkısı olan ve sonrasında takımdan ayrılan Aboubakar ve Batshuayi'nin istatistikleri sosyal medyada da gündem oldu. Kimi taraftarlar Batshuayi'ye destek verirken, kimi taraftarlar da "İstatistikler görecelidir. Batshuayi daha iyisini yapabilir" görüşünü belirttiler.

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