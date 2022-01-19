Takvim yazdı Campos geliyor! Sportif direktör getirmek için kolları sıvayan Başkan Burak Elmas'tan dev hamle

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Florya'ya sportif direktör getirmek için kolları sıvayan Başkan Burak Elmas büyük oynuyor... Elmas'ın bir süredir adı gündemde olan Mario Branco'ya soğuk baktığını ve Luis Campos'u göreve getirmeyi düşündüğünü önceki gün TAKVİM duyurmuştu.
MAÇI DA İZLEYECEK
Alınan bilgilere göre Elmas'tan davet alan Luis Campos yarın İstanbul'a gelecek. Dünyaca ünlü futbol adamının önce Başkan Elmas'la bir araya geleceği ardından da Nef Stadı'nda Kasımpaşa maçını izleyeceği öğrenildi. Elmas'ın Campos'u sportif direktörlük görevine getirmek istediği ancak ekonomik şartlarda anlaşma sağlanmasının güç olacağı belirtiliyor. Eğer Portekizli futbol adamı sportif direktörlük teklifini kabul etmezse sezon sonuna kadar danışman olarak hizmet vermesi gündeme gelecek.
YILDIZLARIN KAŞİFİ!
Som olarak Lille ve Monaco'da sportif direktörlük görevini üstlenen Luic Campos; Kylian Mbappe, Fabinho, Benjamin Mendy, Victor Osimhen ve Pepe gibi çok sayıda yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Campos'un önemli kulüple de anılıyor.