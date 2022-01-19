Takvim yazdı Campos geliyor! Sportif direktör getirmek için kolları sıvayan Başkan Burak Elmas'tan dev hamle





MAÇI DA İZLEYECEK

Alınan bilgilere göre Elmas'tan davet alan Luis Campos yarın İstanbul'a gelecek. Dünyaca ünlü futbol adamının önce Başkan Elmas'la bir araya geleceği ardından da Nef Stadı'nda Kasımpaşa maçını izleyeceği öğrenildi. Elmas'ın Campos'u sportif direktörlük görevine getirmek istediği ancak ekonomik şartlarda anlaşma sağlanmasının güç olacağı belirtiliyor. Eğer Portekizli futbol adamı sportif direktörlük teklifini kabul etmezse sezon sonuna kadar danışman olarak hizmet vermesi gündeme gelecek.