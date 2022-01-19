SON DAKİKA: Süper Lig maçlarına kar engeli! İki maç ertelendi bir maçın saati değişti





TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak. Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.