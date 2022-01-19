Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.01.2022 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 14:25
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Süper Lig maçlarına kar engeli! İki maç ertelendi bir maçın saati değişti

    Son dakika spor haberleri... Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı olumusz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu maçın ertelenmesi sebebiyle, cuma akşamı oynanması gereken Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı. Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı da saat 17.00 yerine 18.00'de başlayacak.

    Süper Lig’e kar engeli! İki maç ertelendi bir maçın saati...

    Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında dün saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.



    TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak. Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

    Süper Lig'de heyecan 22. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre daha önce bugün saat 17.00'de oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir mücadelesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 saat ileri alınarak 18.00'e ertelendiği bildirildi.
        Rusya-Ukrayna geriliminde Başkan Erdoğan hamlesi
        Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig maçlarına kar engeli! İki maç ertelendi bir maçın saati değişti
            SON DAKİKA