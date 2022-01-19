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    • Spor
    • 19.01.2022 15:44
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    • 19.01.2022 15:45
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    Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre bu sezon adeta dibe vurdu! Sezon sonu gidici mi?

    Beşiktaş geçtiğimiz sezon başında Gökhan Töre’yi transfer ederek herkesi şaşırtmıştı. Gösterdiği istikrarsız performansa rağmen teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarlarıyla yeniden Siyah-Beyazlı formaya kavuşan tecrübeli yıldız kendisine verilen şansı birkez daha kullanamadı. Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı düşünüyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Sezon sonu gidici mi?

    Geçtiğimiz sezon zaman zaman etkili bir performans sergileyen ve özellikle hamle oyuncusu olarak rotasyonda kendisine yer bulan Gökhan Töre bu sezon adeta dibe vurdu.



    Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 327 dakika görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Bu sezon hiçbir karşılaşmada ilk 11'de görev yapamayan Gökhan Töre'nin gol hasreti tam 9 aya çıktı.



    Tecrübeli futbolcu son olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanan maçta rakip ağları sarsmıştı.
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