Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre bu sezon adeta dibe vurdu! Sezon sonu gidici mi?





Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 327 dakika görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Bu sezon hiçbir karşılaşmada ilk 11'de görev yapamayan Gökhan Töre'nin gol hasreti tam 9 aya çıktı.