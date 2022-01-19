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    • Spor
    • 19.01.2022 17:27
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    • 19.01.2022 17:35
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    Galatasaray Albert Riera ile anlaştı: "Evine hoş geldin"

    Takvim.com.tr'nin geçtiğimiz günlerde "ASLOLAN GALATASARAY'DIR" manşetiyle duyurduğu Albert Riera, Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katıldı. Konuya ilişkin Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Albert Riera!" ifadeleri kullanıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Albert Riera Galatasaray’da!

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Futbol A Takımı Yardımcı antrenörü olarak teknik ekibe katıldı.

    Konuya ilişkin Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.



    Açıklamada, "Evine hoş geldin Albert Riera!" ifadelerine yer verildi.

    "TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
    Albert Riera, Galatasaray'daki hedeflerini de şöyle anlattı:

    "Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli."



    Riera, UEFA Avrupa Ligi için de "Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz" yorumunu yaptı.


        TAKVİM.COM.TR DURMUŞTU
        Öte yandan takvim.com.tr, Albert Riera'yı "ASLOLAN GALATASARAY'DIR" manşetiyle geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

        Haberde, "Geçtiğimiz yıl Fatih Terim'in ekibinde görev yapan ve sezon başında lisans eğitimi için Galatasaray'la yollarını ayıran Riera, Başkan Burak Elmas'ın çabaları sonrasında yuvaya döndü. Riera'nın Elmas'tan teklif aldıktan sonra, Fatih Terim'le görüştüğü de ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeleri dikkate alan İspanyol hocanın, kendisi için çok değerli olduğunu her fırsatta dile getirdiği Terim'i kırmamak adına böyle bir hamlede bulunduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
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