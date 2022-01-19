Domenec Torrent'in sözleşme detaylarına takvim.com.tr ulaştı! Maaşını 2,5 katına çıkardı

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in sözleşmesiyle ilgili tüm detayları takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Sarı-Kırmızılılar, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağlanan İspanyol hocaya sezon sonuna kadar aylık ödeme yapacak.
Yapılan sözleşmeye göre Domenec Torrent aylık 225 bin Euro kazanacak. Ancak takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre 59 yaşındaki teknik adam Galatasaray'da eski kazancının çok daha üstünde bir rakama imza attı.
Torrent'in 9 Kasım 2020'de yollarını ayırdığı Flamengo'da aylık 600 bin Brezilya reali (Yaklaşık 95 bin Euro) kazandığı ortaya çıktı. Galatasaray'daki aylık maaşı 225 bin Euro olan Torrent böylece eski ücretini neredeyse 2.5 katına çıkardı.