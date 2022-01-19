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    • Spor
    • 19.01.2022 17:11
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    • 19.01.2022 17:16
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    Domenec Torrent'in sözleşme detaylarına takvim.com.tr ulaştı! Maaşını 2,5 katına çıkardı

    Fatih Terim sonrası Galatasaray'ın yeni teknik patronu olan Domenec Torrent'in sözleşmesi ile ilgili şok gerçeğe takvim.com.tr ulaştı. Brezilya'da aylık sadece 95 bin euro maaş alan İspanyol teknik adam sarı-kırmızılılardan ise aylık 225 bin euro kazanacak.

    Torrent’in sözleşme detaylarına takvim.com.tr ulaştı

    Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in sözleşmesiyle ilgili tüm detayları takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Sarı-Kırmızılılar, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağlanan İspanyol hocaya sezon sonuna kadar aylık ödeme yapacak.



    Yapılan sözleşmeye göre Domenec Torrent aylık 225 bin Euro kazanacak. Ancak takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre 59 yaşındaki teknik adam Galatasaray'da eski kazancının çok daha üstünde bir rakama imza attı.



    Torrent'in 9 Kasım 2020'de yollarını ayırdığı Flamengo'da aylık 600 bin Brezilya reali (Yaklaşık 95 bin Euro) kazandığı ortaya çıktı. Galatasaray'daki aylık maaşı 225 bin Euro olan Torrent böylece eski ücretini neredeyse 2.5 katına çıkardı.

        Kariyeri boyunca sadece New York City ve Flamengo'da teknik direkörlük tecrübeli bulunan İspanyol hocaya neden bu kadar yüksek bir maaş ödeneceği de belirsizliğini koruyor.

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        Haberler Spor Domenec Torrent'in sözleşme detaylarına takvim.com.tr ulaştı! Maaşını 2,5 katına çıkardı
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