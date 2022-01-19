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    • Spor
    • 19.01.2022 16:55
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    • 19.01.2022 16:55
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    CANLI | Göztepe - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de süper heyecan devam ediyor. Son haftaların forma ekibi Göztepe, ligin güçlü takımlarından Sivasspor'u evinde ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Göztepe - Sivasspor

    Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Göztepe - Sivasspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Bugün saat 17.00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

    GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
    Göztepe:     İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Lourency, Cherif
    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Erdoğan, Pedro, Yatabare

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