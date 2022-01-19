CANLI | Göztepe - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Bugün saat 17.00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Lourency, Cherif

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Erdoğan, Pedro, Yatabare