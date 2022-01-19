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    • Spor
    • 19.01.2022 16:55
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    • 19.01.2022 16:55
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    CANLI | Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 22. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. Ligde düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da kazanarak düşme potasından üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Çaykur Rizespor - Antalyaspor

    Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kötü gidişata dur demek adına bu karşılaşmayı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı Çaykur Didi Stadı'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Bugün saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALASPOR MAÇININ 11'LERİ
    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo
    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Güray, Doğukan, Poli, Fredy, Haji, Ghacha

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    Haberler Spor CANLI | Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle
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