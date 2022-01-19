CANLI | Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kötü gidişata dur demek adına bu karşılaşmayı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı Çaykur Didi Stadı'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Bugün saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALASPOR MAÇININ 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Güray, Doğukan, Poli, Fredy, Haji, Ghacha