Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.01.2022 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 13:51
    ABONE OL

    Süper Lig'de 2021-22 sezonunun adı "Ahmet Çalık Sezonu" oldu

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 2021-22 sezonuna geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un defans oyuncusu Ahmet Çalık'ın adı verildi.

    TFF’den Ahmet Çalık kararı! Resmen değişti

    Süper Lig'in 2021-22 sezonuna geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un defans oyuncusu Ahmet Çalık'ın adı verildi. Konuyla ilgili TFF'den açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama
    Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı.

    Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış millî oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

    Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.

    8'i A Millî olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
    Haberler Spor Süper Lig'de 2021-22 sezonunun adı "Ahmet Çalık Sezonu" oldu
        SON DAKİKA