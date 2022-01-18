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    • Spor
    • 18.01.2022 11:55
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    • 18.01.2022 11:55
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    Beşiktaş’ta tarih yazan Fabri'den şoke eden performans: Son 4 yılda 5 maça çıktı!

    Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği muhteşem performans sonrası Beşiktaş'tan gözyaşları ile ayrılan İspanyol file bekçisi Fabricio Martin Agosto Ramirez transfer olduğu takımlarda gösterdiği performansla eski günlerini aratıyor. Yaklaşık 4 yıllık süreçte 3 lig ve 2’si kupa olmak üzere sadece 5 maçta sahaya çıkabilen 34 yaşındaki Fabri’nin yaşadığı büyük düşüş herkesi şaşkına çeviriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fabri şoke etti! 4 yılda 5 maç

    Beşiktaş 2017-18 sezonunda tarihinin en büyük başarılarından birisini yaşamış ve Şampiyonlar Ligi'nde grubundan yenilgisiz lider olarak çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın bu önemli başarısında en önemli pay sahiplerinden birisi de kaleci Fabri'ydi.

    ÇOK BÜYÜK BİR SORU İŞARETİYDİ
    Tam adı Fabricio Martin Agosto Ramirez olan İspanyol kaleci, 2016-17 sezonunun başında bedelsiz olarak Deportivo La Coruna'dan transfer edildiğinde herkes büyük şaşkınlık yaşamıştı. İspanyol ekibinde yaşadığı ağır sakatlığın da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Fabri çok büyük bir soru işaretiydi.



    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GÖZDE KALECİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ
    Ancak tecrübeli eldiven Şenol Güneş yönetiminde herkesi şaşırtan bir performansın altına imza attı. O sezon yaşanan Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Fabri, 2017-18 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nin gözde kalecilerinden biri haline geldi.



        2018-19 sezonunun başında çok sayıda transfer teklifi alan İspanyol file bekçisi kariyerini İngiltere'de sürdürmek isteyince Premier Lig'in yolunu tuttu. Fulham tam 6 milyon Euro ödeyerek Fabri'yi kadrosuna kattı.



        GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ
        Ancak Beşiktaş'a veda etmek, Fabri için sonun başlangıcı oldu. Büyük umutlarla gitti Fulham'da bir anda üçüncü kaleci pozisyonuna düşen tecrübeli eldiven adeta forma giymeyi unuttu.

        İlk sezonunda sadece 2 kez Premier Lig maçına çıkan Fabri, 2019-20 sezonunun başında ise Mallorca'ya kiralandı. Fakat İspanyol kaleci ülkesinde de hayal kırıklığı yaşadı. La Liga'da yalnızca 1 maçta kaleyi koruyan Fabri sezon sonunda yeniden Fulham'a dönmek zorunda kaldı.



        Geçen sezon Premier Lig'de hiçbir maçta görev yapamayan Fabri bu sezon da şu ana kadar forma şansı bulamadı.

        Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte 3 lig ve 2'si kupa olmak üzere sadece 5 maçta sahaya çıkabilen 34 yaşındaki Fabri'nin yaşadığı büyük düşüş herkesi şaşkına çeviriyor.

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