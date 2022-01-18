Beşiktaş’ta tarih yazan Fabri'den şoke eden performans: Son 4 yılda 5 maça çıktı!





Geçen sezon Premier Lig'de hiçbir maçta görev yapamayan Fabri bu sezon da şu ana kadar forma şansı bulamadı.



Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte 3 lig ve 2'si kupa olmak üzere sadece 5 maçta sahaya çıkabilen 34 yaşındaki Fabri'nin yaşadığı büyük düşüş herkesi şaşkına çeviriyor.

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