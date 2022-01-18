Beşiktaş’ta tarih yazan Fabri'den şoke eden performans: Son 4 yılda 5 maça çıktı!

Beşiktaş 2017-18 sezonunda tarihinin en büyük başarılarından birisini yaşamış ve Şampiyonlar Ligi'nde grubundan yenilgisiz lider olarak çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın bu önemli başarısında en önemli pay sahiplerinden birisi de kaleci Fabri'ydi.
ÇOK BÜYÜK BİR SORU İŞARETİYDİ
Tam adı Fabricio Martin Agosto Ramirez olan İspanyol kaleci, 2016-17 sezonunun başında bedelsiz olarak Deportivo La Coruna'dan transfer edildiğinde herkes büyük şaşkınlık yaşamıştı. İspanyol ekibinde yaşadığı ağır sakatlığın da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Fabri çok büyük bir soru işaretiydi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GÖZDE KALECİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ
Ancak tecrübeli eldiven Şenol Güneş yönetiminde herkesi şaşırtan bir performansın altına imza attı. O sezon yaşanan Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Fabri, 2017-18 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nin gözde kalecilerinden biri haline geldi.