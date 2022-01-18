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    • 18.01.2022 23:32
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    • 18.01.2022 23:41
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    Özel Haber... Michy Batshuayi son 6 yılın en iyisi! Dortmund günlerini geride bırakan istatistik

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren tek golü atan Michy Batshuayi skor anlamında son 6 yılın en iyi performansını sergiledi. 2016 yılında transfer olduğu Chelsea’de kendini bir türlü gösteremeyen Micy Batshuayi, Beşiktaş’a gelmeden son 6 yıldaki en iyi performansına Almanya’da Dortmund forması altında imza atmıştı. İşte o istatistik...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Son 6 yılın en iyisi!

    Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuay Borussia Dortmund'daki günlerini geride bıraktı.

    Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek golü atan Michy Batshuayi, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Belçikalı forvet, lig maçlarında son 6 senenin en skorer performansına ulaşmayı bildi.

    MİCHY BATSHUAYİ TAKIMINI SIRTLADI
    Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki isim Michy Batshuayi, ligde son 3 maçta attığı 3 golle hem takımını sırtladı hem de taraftarların kendisine olan kızgınlığı yerini sevgiye bıraktı.

    Belçikalı forvet, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandırmakla kalmadı, ligdeki gol sayısını da 9'a çıkardı.

        Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu olan Batshuayi, kendi kariyeri adına da önemli bir performansa imza attı. Ligde bu sezon 9 gol atan Belçikalı, şimdiden son 6 yıldaki en skorer lig performansına imza atmayı başardı.

        2015-2016 sezonunda Marsilya forması altında ligde 17 gol atan Batshuayi, ardından transfer olduğu Chelsea'de ise bu golcü kimliğini bir türlü konuşturamamıştı.

        SON 6 YILDAKİ EN İYİ PERFORMANSINA DORTMUND'DA İMZA ATMIŞTI
        2016 yılında transfer olduğu Chelsea'de kendini bir türlü gösteremeyen Batshuayi, Beşiktaş'a gelmeden son 6 yıldaki en iyi performansına Almanya'da Dortmund forması altında imza atmıştı.

            Dortmund formasıyla 2017-2018 sezonunda Bundesliga'da 7 gol atan Belçikalı forvet, Beşiktaş forması ile Alman kulübündeki performansını da geride bıraktı. Ligdeki gol sayısını 9 yaparak kendi adına son dönemin en iyi istatistiğine imza attı.
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