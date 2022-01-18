Özel Haber... Michy Batshuayi son 6 yılın en iyisi! Dortmund günlerini geride bırakan istatistik

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuay Borussia Dortmund'daki günlerini geride bıraktı.
Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek golü atan Michy Batshuayi, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Belçikalı forvet, lig maçlarında son 6 senenin en skorer performansına ulaşmayı bildi.
MİCHY BATSHUAYİ TAKIMINI SIRTLADI
Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki isim Michy Batshuayi, ligde son 3 maçta attığı 3 golle hem takımını sırtladı hem de taraftarların kendisine olan kızgınlığı yerini sevgiye bıraktı.
Belçikalı forvet, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandırmakla kalmadı, ligdeki gol sayısını da 9'a çıkardı.