Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hakem Halil Umut Meler yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlka galibiyet.
Beşiktaş, 32 puanla 7'nci sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11'inci sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olrak takip edebilirsiniz.
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KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Karagümrük: VIVIANO, SALİH, BURAK, LUCKASSEN, CANER, BISTROVIC, EMRE, BORINI, ADNAN, KARAMOH, PESIC
Beşiktaş: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, JOSEF, OĞUZHAN, LARIN, BATSHUAYI