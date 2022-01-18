



OĞUZHAN VE CYLE LARIN SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



Beşiktaş ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı, iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.