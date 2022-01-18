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    • Spor
    • 18.01.2022 18:20
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    • 18.01.2022 18:33
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    Fatih Karagümrük - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Hakem Halil Umut Meler yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da amacı 3 puan. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar...

    Fatih Karagümrük - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

    Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hakem Halil Umut Meler yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlka galibiyet.

    Beşiktaş, 32 puanla 7'nci sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

    Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olrak takip edebilirsiniz.



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    KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

    Karagümrük: VIVIANO, SALİH, BURAK, LUCKASSEN, CANER, BISTROVIC, EMRE, BORINI, ADNAN, KARAMOH, PESIC

    Beşiktaş: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, JOSEF, OĞUZHAN, LARIN, BATSHUAYI



        DIŞARIDA 1 GALİBİYET
        Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı. İki takımın bugüne kadar oynadıkları 15 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlı takım 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Karagümrük ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.



        OĞUZHAN VE CYLE LARIN SARI KART SINIRINDA
        Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

        Beşiktaş ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı, iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.



        VIDA VE MONTERO...
        Cezalarını tamamlayan Domagoj Vida ve Francisco Montero, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Vida, sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep maçında forma giyemedi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Montero da geçen haftaki mücadelede takımını yalnız bırakmıştı.



            BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR
            Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek.
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