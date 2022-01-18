Chelsea'den Edouard Mendy, FIFA tarafından yılın en iyi kalecisi seçildi

FIFA'nın verdiği "The Best" ödüllerinde yılın en iyi kalecisi Chelsea formasını giyen Edouard Mendy oldu. Özellikle son iki sezonda gösterdiği inanılmaz çıkışla futbol dünyasına damga vuran Senegalli kalecinin hikayesi tam anlamıyla ibretlik.
Bundan 7 yıl önce 22 yaşındayken Fransa 3. Lig ekibi AS Cherbourg'da yedek kaleci olan Mendy kötü performansının ardından kulübü tarafından serbest bırakıldı.
1 yıl boyunca hiçbir takımdan teklif almayan, devletin verdiği işsizlik parasıyla geçimini sağlayan Mendy futbolu bırakma noktasına geldi.