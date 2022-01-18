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    • Spor
    • 18.01.2022 11:11
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    • 18.01.2022 11:20
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    Chelsea'den Edouard Mendy, FIFA tarafından yılın en iyi kalecisi seçildi

    Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy, FIFA tarafından yılın en iyi kalecisi seçildi. Chelsea’de 70 maçta sadece 47 gol yiyen ve tam 37 maçta kalesini kapatan Senegalli eldiven, "Eğer biri bana 7 yıl önce, bir kulübüm yokken buralara geleceğimi söyleseydi, onlara sadece bakar geçer ve dinlemeye zahmet bile etmezdim" dedi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şimdi dünyanın en iyisi!

    FIFA'nın verdiği "The Best" ödüllerinde yılın en iyi kalecisi Chelsea formasını giyen Edouard Mendy oldu. Özellikle son iki sezonda gösterdiği inanılmaz çıkışla futbol dünyasına damga vuran Senegalli kalecinin hikayesi tam anlamıyla ibretlik.

    Bundan 7 yıl önce 22 yaşındayken Fransa 3. Lig ekibi AS Cherbourg'da yedek kaleci olan Mendy kötü performansının ardından kulübü tarafından serbest bırakıldı.

    1 yıl boyunca hiçbir takımdan teklif almayan, devletin verdiği işsizlik parasıyla geçimini sağlayan Mendy futbolu bırakma noktasına geldi.

        Genç kalecinin Le Havre'de idmanlara çıkma kararını vermesi adeta kaderini değiştirdi. Burada aldığı 1 yıllık eğitimin ardından Marsilya B takımına geçen Edouard Mendy gösterdiği çıkış sonrası ilk transferini yaptı ve bedelsiz olarak Reims'in yolunu tuttu.

        Sürekli kendini geliştiren, her maç üzerine koyan Mendy 2019 yılında tam 7.6 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer oldu. Bir anda Ligue 1'in en gözde kalecilerinden biri haline gelen yıldız oyuncu 2020 yılında ise hayatının en önemli imzasını attı. Mendy tam 24 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Chelsea'nin yolunu tuttu.

        İlk maçından itibaren performansıyla herkesi büyüleyen Edouard Mendy geçtiğimiz sezon yaşanan Şampiyonlar Ligi zaferinde çok büyük rol oynadı.
        Chelsea'de 70 maçta sadece 47 gol yiyen ve tam 37 maçta kalesini kapatan Senegalli eldiven şimdi "dünyanın en iyisi" ödülüne sahip.

        Mendy yaşadığı inanılmaz çıkışla ilgili The Guardian'a verdiği demeçte, "Eğer biri bana 7 yıl önce, bir kulübüm yokken buralara geleceğimi söyleseydi, onlara sadece bakar geçer ve dinlemeye zahmet bile etmezdim" ifadesini kullandı.

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