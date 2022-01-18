Chelsea'den Edouard Mendy, FIFA tarafından yılın en iyi kalecisi seçildi

İlk maçından itibaren performansıyla herkesi büyüleyen Edouard Mendy geçtiğimiz sezon yaşanan Şampiyonlar Ligi zaferinde çok büyük rol oynadı.

Chelsea'de 70 maçta sadece 47 gol yiyen ve tam 37 maçta kalesini kapatan Senegalli eldiven şimdi "dünyanın en iyisi" ödülüne sahip.

Mendy yaşadığı inanılmaz çıkışla ilgili The Guardian'a verdiği demeçte, "Eğer biri bana 7 yıl önce, bir kulübüm yokken buralara geleceğimi söyleseydi, onlara sadece bakar geçer ve dinlemeye zahmet bile etmezdim" ifadesini kullandı.