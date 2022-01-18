Galatasaray’ın hedefindeki 2. kaleciyi de TAKVİM açıklıyor! Aslan’ın B planı Marchesin





MALLORCA İLE YARIŞ VAR

Başta Mallorca olmak üzere 3-4 takımdan daha teklif alan İspanyol file bekçisiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Galatasaray yönetimi olumsuz bir duruma karşın B planını belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Porto formasını giyen Agustin Federico Marchesin'i listesine ekledi. Bu sezon formayı Diogo Costa'ya kaptıran 33 yaşındaki Arjantinli file bekçisinin bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Sarı- Kırmızılılar'ın kısa süre içinde hem Marchesin hem de Porto ile temasa geçmesi bekleniyor. 2019 yılında 7.7 milyon Euro karşılığında Meksika kulübü America'dan Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci bu sezon ligde hiç forma giyemedi. 4 kez Portekiz Kupası'nda kaleyi koruyabilen Marchesin'in Portekiz kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.