Galatasaray’ın hedefindeki 2. kaleciyi de TAKVİM açıklıyor! Aslan’ın B planı Marchesin

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin büyük eleştiri alan performansı sonrası kaleci transferini acil olarak gündemine alan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu sonrasında düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar ilk olarak rotasını Fransa'ya çevirmişti. Yönetim, PSG formasını giyen Sergio Rico ile temas sağlamıştı.
MALLORCA İLE YARIŞ VAR
Başta Mallorca olmak üzere 3-4 takımdan daha teklif alan İspanyol file bekçisiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Galatasaray yönetimi olumsuz bir duruma karşın B planını belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Porto formasını giyen Agustin Federico Marchesin'i listesine ekledi. Bu sezon formayı Diogo Costa'ya kaptıran 33 yaşındaki Arjantinli file bekçisinin bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Sarı- Kırmızılılar'ın kısa süre içinde hem Marchesin hem de Porto ile temasa geçmesi bekleniyor. 2019 yılında 7.7 milyon Euro karşılığında Meksika kulübü America'dan Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci bu sezon ligde hiç forma giyemedi. 4 kez Portekiz Kupası'nda kaleyi koruyabilen Marchesin'in Portekiz kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
MİLLİ TAKIM'DA FORMA GİYİYOR
8 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev yapan Marchesin'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Teknik direktör Torrent'in oyun planını sahaya en iyi şekilde yansıtmak için mutlaka pas yeteneği yüksek bir kaleci istediği ve bu nedenle Agustin Federico Marchesin'in tercih nedeni olduğu da gelen bilgiler arasında.