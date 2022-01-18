Gustavo, Sosa, İrfan Can ve Berisha umutları boşa çıkardı! 4 futbolcunun maliyeti dudakları uçuklattı

Şampiyonluk ve kupa kazanmadan 8. seneye giren Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen futbolcuların ortaya koyduğu performans içler acısı durumu ortaya koymaya yetiyor da artıyor bile! Sarı-Lacivertliler büyük umutlarla transfer ettiği Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mergin Berisha için paraları adeta ortaya saçarken verim olarak pek fazla bir şey elde edemedi.
Bu dört oyuncu içerisinde sadece Gustavo'nun inişli çıkışlı grafiği akıllarda kaldı. Oysa Fenerbahçe'nin kasasından şimdiye kadar Gustavo için 14.5 milyon Euro, İrfan Can için 13 milyon 250 bin Euro, Sosa için 3 milyon Euro, Berisha için de 6.5 milyon Euro çıktı. Şimdiye kadarki toplam maliyet 575 milyon TL'yi buldu.
SÖZLEŞMELER SÜRÜYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa dışındakilerin kontratları da devam edecek. Geçtiğimiz sezonun devre arasında adeta Galatasaray'ın elinden kapılan İrfan Can Kahveci belki de en büyük hayal kırıklığı oldu. İrfan Can 28 maçta sadece 1 gole imza attı. Sosa futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelirken. Berisha da beklenen katkının çok uzağında kaldı. Gustavo ise tüm iyi niyetine rağmen ilerlemiş yaşının da etkisiyle zaman zaman takımın adeta el freni oldu.