Gustavo, Sosa, İrfan Can ve Berisha umutları boşa çıkardı! 4 futbolcunun maliyeti dudakları uçuklattı





Bu dört oyuncu içerisinde sadece Gustavo'nun inişli çıkışlı grafiği akıllarda kaldı. Oysa Fenerbahçe'nin kasasından şimdiye kadar Gustavo için 14.5 milyon Euro, İrfan Can için 13 milyon 250 bin Euro, Sosa için 3 milyon Euro, Berisha için de 6.5 milyon Euro çıktı. Şimdiye kadarki toplam maliyet 575 milyon TL'yi buldu.