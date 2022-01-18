Burak Elmas onu istiyor! Son hedef Luis Campos





BAŞKAN'IN TAVRI ÇOK SOĞUK

Ancak Işıtan Gün ile arkadaşlarının yönetimde Kıvırcık ismine karşı çıktıkları ve Portekizli Mario Branco'yu gündeme getirdikleri öğrenildi. İstanbul'a gelip hafta sonundaki maçları izleyen Branco ise Başkan Elmas'ın soğuk tavrı nedeniyle henüz imza atamadı. Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Luis Campos oldu. Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımlarda görev alan Campos'un CV'si ise Elmas'ı çok etkiledi. Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. Campos'un daha önce de Galatasaray'la yolu ise ilginç bir şekilde kesişmişti. Portekizli futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayartmış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı.