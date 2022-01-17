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    • Spor
    • 17.01.2022 11:25
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    • 17.01.2022 11:25
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    Özel Haber I Cengiz Ünder kariyer rekoruna doğru koşuyor

    Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da rüzgar estiriyor. Marsilya’nın Lille ile oynadığı maçta harika bir gol kaydeden Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransız kulübünün forması altında çıktığı 22. maçta 8. golünü attı. Yıldız futbolcunun böylelikle kariyer rekoruna ramak kaldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Cengiz Ünder kariyer rekoruna doğru...

    Fransa'da Cengiz Ünder fırtınası... Geçtiğimiz hafta Marsilya'nın Bourdeax deplasmanında 44 yıllık galibiyet özlemine son veren golü atan Cengiz, dün de takımına Lille karşısında 1 puanı getiren golü kaydetti. Milli futbolcumuz böylelikle bu sezon Fransız ekibinin forması altında 8. golünü atmayı başardı.



    Kariyerindeki en skorer sezonu 2016-2017 sezonunda 43 maçta attığı 9 golle Süper Lig'de Başakşehir forması altında yaşayan Cengiz, Marsilya'da Ocak ayı itibarıyla 8 gole ulaşarak kendi rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Yıldız futbolcu sezonun kalan kısmında 2 gol daha atması halinde kariyer rekoruna imza atacak.

    Milli futbolcumuz Marsilya'da attığı 8 golle Avrupa'daki en skorer performansını da yakalamış oldu. Cengiz,bu sezona kadar Avrupa'daki en yüksek gol sayısına 2017-2018 sezonunda Roma'da 8 golle ulaşmıştı.

        Marsilya'nın şu an için en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Cengiz Ünder attığı gollerin yanı sıra takıma liderlik yaparak da büyük bir fark yaratıyor.

        Cengiz Ünder'in her geçen gün yükselen performansından Fransız basını da övgü ile bahsediyor. Milli futbolcu gazetelerin manşetlerini süslüyor.
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