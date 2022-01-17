Özel Haber I Cengiz Ünder kariyer rekoruna doğru koşuyor

Marsilya'nın şu an için en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Cengiz Ünder attığı gollerin yanı sıra takıma liderlik yaparak da büyük bir fark yaratıyor.

Cengiz Ünder'in her geçen gün yükselen performansından Fransız basını da övgü ile bahsediyor. Milli futbolcu gazetelerin manşetlerini süslüyor.