Özel Haber I Cengiz Ünder kariyer rekoruna doğru koşuyor

Fransa'da Cengiz Ünder fırtınası... Geçtiğimiz hafta Marsilya'nın Bourdeax deplasmanında 44 yıllık galibiyet özlemine son veren golü atan Cengiz, dün de takımına Lille karşısında 1 puanı getiren golü kaydetti. Milli futbolcumuz böylelikle bu sezon Fransız ekibinin forması altında 8. golünü atmayı başardı.
Kariyerindeki en skorer sezonu 2016-2017 sezonunda 43 maçta attığı 9 golle Süper Lig'de Başakşehir forması altında yaşayan Cengiz, Marsilya'da Ocak ayı itibarıyla 8 gole ulaşarak kendi rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Yıldız futbolcu sezonun kalan kısmında 2 gol daha atması halinde kariyer rekoruna imza atacak.