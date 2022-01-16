Özel Haber... Şoke eden tablo: Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent 4 yemeye alışkın!

Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında Hatayspor deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-Kırmızılılar özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yarattı.
DOMENEC TORRENT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
İlk sınavından çok kötü bir skorla çıkan Torrent de oyuna yaptığı hamleler ile sosyal medyada eleştiri topladı.
İspanyol hoca böylece teknik direktör olarak çıktığı son 3 lig maçından da 4 gollü yenilgiyle ayrılmış oldu.
4 YEMEYE ALIŞIK
Torrent, Galatasaray'dan önce çalıştırdığı Flamengo'nun başında çıktığı son iki lig maçında 4-0 ve 4-1'lik mağlubiyet almıştı. Flamengo 1 Kasım 2020'de sahasında Sao Paulo'ya 4-1, 8 Kasım 2020'de ise deplasmanda Atletico Mineiro'ya 4-1'lik skorla boyun eğmişti.