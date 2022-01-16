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    • 16.01.2022 22:39
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    • 16.01.2022 22:51
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    Özel Haber... Şoke eden tablo: Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent 4 yemeye alışkın!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili çarpıcı gerçek de ortaya çıktı. İşte Domenec Torrent ile ilgili o istatistik...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent 4 yemeye alışkın

    Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında Hatayspor deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrıldı.

    Sarı-Kırmızılılar özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yarattı.

    DOMENEC TORRENT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
    İlk sınavından çok kötü bir skorla çıkan Torrent de oyuna yaptığı hamleler ile sosyal medyada eleştiri topladı.

    İspanyol hoca böylece teknik direktör olarak çıktığı son 3 lig maçından da 4 gollü yenilgiyle ayrılmış oldu.

    4 YEMEYE ALIŞIK
    Torrent, Galatasaray'dan önce çalıştırdığı Flamengo'nun başında çıktığı son iki lig maçında 4-0 ve 4-1'lik mağlubiyet almıştı. Flamengo 1 Kasım 2020'de sahasında Sao Paulo'ya 4-1, 8 Kasım 2020'de ise deplasmanda Atletico Mineiro'ya 4-1'lik skorla boyun eğmişti.
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        Haberler Spor Özel Haber... Şoke eden tablo: Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent 4 yemeye alışkın!
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