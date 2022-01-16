Özel Haber... Şoke eden tablo: Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent 4 yemeye alışkın!

Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında Hatayspor deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılar özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yarattı.

DOMENEC TORRENT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

İlk sınavından çok kötü bir skorla çıkan Torrent de oyuna yaptığı hamleler ile sosyal medyada eleştiri topladı.