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    • Spor
    • 16.01.2022 18:07
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    • 16.01.2022 18:22
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    Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı ilk11’ler…

    Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı ve heyecan dolu mücadele için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ayrılığının ardından sari kırmızılıların yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu ve ilk karşılaşmaya çıkacak. Süper Toto Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı ilk 11’ler de belli oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı ilk11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sarı kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ev sahipliğinde mücadele verecek. Futbol severler Galatasaray ve Hatayspor mücadelesi için heyecanlı bekleyişe başladı. İşte tüm bilgiler...

    HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Yeni Hatay Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.

    HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

    Hatayspor: Açıklandığında güncellenecektir.

    Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.

        2 FUTBOLCU SINIRDA

        Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

        MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

        -Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kerem Aktürkoğlu (4 gol - 2 asist), Süper Lig kariyerinin ilk golünü Hatayspor filelerine göndermişti (Aralık 2020).

        -Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.

        -İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Hatayspor (1G), daha önceki yedi karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bıraktı (4G 2B 1M).

        -Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az deste hücum fırsatı tanıyan takım Galatasaray (11), Hatayspor ise bu süreçte Adana Demirspor'un (51) ardından en fazla direkt atak geliştiren ekip konumunda (47).
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        Haberler Spor Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı ilk11’ler…
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