Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı ilk11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sarı kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ev sahipliğinde mücadele verecek. Futbol severler Galatasaray ve Hatayspor mücadelesi için heyecanlı bekleyişe başladı. İşte tüm bilgiler...
HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Hatay Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.
HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
Hatayspor: Açıklandığında güncellenecektir.
Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.