Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı ilk11’ler…

2 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

-Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kerem Aktürkoğlu (4 gol - 2 asist), Süper Lig kariyerinin ilk golünü Hatayspor filelerine göndermişti (Aralık 2020).

-Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.

-İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Hatayspor (1G), daha önceki yedi karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bıraktı (4G 2B 1M).

-Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az deste hücum fırsatı tanıyan takım Galatasaray (11), Hatayspor ise bu süreçte Adana Demirspor'un (51) ardından en fazla direkt atak geliştiren ekip konumunda (47).