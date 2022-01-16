Özel Haber I Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey takır takır gol atıyor

Glentoran'ın yıldızı Jay Donnelly 19 golle ikinci sarıda… Patrick Schick ve Ricardo Gomes 18'er golle onu takip ediyor.

Fransız yıldız Benzema, Bilbija, Badalassi ve Michael Frey ise 17 golle listede yer alıyor. Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde gönderilen 27 yaşındaki oyuncu, Lewandowski ile yarış halinde…

Antwerp dün Charleroi'yi 3/0 yenerken iki golü Frey, bir golü de yine eski Fenerbahçeli Samatta attı.