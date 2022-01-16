Galatasaray’a büyük şok! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, 25 sayı geri düştüğü karşılaşmada G.Saray Nef'i 83-82 yendi. Bahçeşehir-Karşıyaka: 104-99, B.Çekmece- Tofaş: 87-89, Bursa-Yalova: 90-67.

GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA

Süper Lig'in 21. haftasında bugün Giresunspor ile Kasımpaşa mücadele edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Günün bir diğer maçında ise saat 13.30'da Altay ile Aytemiz Alanyaspor mücadele edecek. Maç saat 13.30'da.

KARAVELİ İLE GÜNEŞLİ GÜNLER!

Sergen Yalçın'ın istifası sonrasında göreve gelen Önder Karaveli, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı. Karaveli 11 puanla 1,8 puan ortalaması yakaladı. Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 21 puan elde etti. Siyah-Beyazlılar, Yalçın döneminde topladığı 21 puanla 1,4 puan ortalaması tutturdu.

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, pas çalışması yapıldı.

97 GÜN SONRA KALESİNİ KAPATTI

Beşiktaş uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı. Süper Lig'in 4. haftasında Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta kalesini gole kapatan Siyah- Beyazlı ekip, sonraki 16 karşılaşmada gol yedi. 97 gün sonra kalesini gole kapattı.

EGE DERBİSİNDE KAZANAN MANİSA!

TFF 1. Lig'de Manisa FK deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi. Manisa'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Gakpa kaydetti. Denizlispor bu sonuçla 19 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Manisa ise rahat nefes aldı.

GALATASARAY 9 EKSİKLE HATAY'DA

Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün 9 eksikle Hatay'a gitti. Aslan'da Afrika Kupası'nda yer alan Mohmed, Feghouli ile birlikte sakat olan Muslera, Diagne, Işık Kaan, Ryan Babel, Arda Turan ve Luyindama ile kart cezalısı Nelsson kadroda yer almadı.

TORRENT'Lİ CİMBOM HATAY SINAVINDA

Galatasaray, bugün saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Ev sahili ekipte ülkesinin milli takımlarında bulunan Ayoub El Kaabi, Adama Traore ve Munir Mohamedi bu zorlu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da 9 eksik var.

EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MVP'Sİ DANİEL HACKET

Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez en değerli oyuncu (MVP) seçildi. ABD kökenli İtalyan basketbolcu Hackett, 38 verimlilik puanıyla kariyerinin en iyi ikinci performansını gösterdi. CSKA'nın Asvel'i 90-83 yendiği maçta Hackett 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

GENOA'DA SHEVCHENKO DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Serie A takımlarından Genoa, Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verdi. Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.

ÖMER FARUK'LU MİAMİ ATLANTA'YI DEVİRDİ

NBA'de Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 124-118 mağlup etti. Heat'te mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 27 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven 17 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle double-double yaptı.

ADANA'DA KARDEŞ PAYI

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Adana Demirspor 26. dakikada Assombalonga'nın golüyle öne geçti. Kayserispor ise 87'de Mane ile eşitlik golünü kaydetti. Adana Demirspor bir sonraki maçında Konyaspor ile karşılaşacak. Kayseri ise Başakşehir'i konuk edecek.

10 KİŞİYLE RİZE'Yİ YIKTI

Fatih Karagümrük evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti... İstanbul ekibinin gollerini 31'de Pesic ve 75'te Salih Dursun kaydetti. Tecrübeli stoper, 7 yıl sonr Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Karagümrük'te Zukanovic 77'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Biglia ve Zukanovic, Beşiktaş'a karşı forma giymeyecek.

IŞITAN GÜN'E BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray'da yönetici Işıtan Gün'ün Twitter'daki eski paylaşımları tepki çekti. Taraftarlar Işıtan Gün'ün yıllar önceki bu paylaşımlarından dolayı istifa çağrısında bulundu. Işıtan Gün'ün paylaşımlarında kadınları rencide edici bir takım ifadeler olduğu görüldü. Galatasaray' Başkanı Burak Elmas, Gün'ün tweetlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Işıtan Gün ise ortaya çıkan tweetlerin üzerine yeni bir açıklama yaparak herkesten özür diledi.

ADANA DEMİRSPOR ALPER'İ TRANSFER ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak İttifak Holding Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi. Sol bek oyuncusu 31 yaşındaki Alper Uludağ, Konyaspor'dan ayrılmıştı.

MANCHESTER CİTY CHELSEA'Yİ DEVİRDİ

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi. Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti. Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.