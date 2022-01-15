Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu nefes kesecek! Kuralar çekildi...

    Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri dün çekilen kura ile belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda Fenerbahçe-Yukatel Kayseri, Beşiktaş-Göztepe, Altaş Denizlispor-Trabzonspor eşleşmesi gerçekleşti.

    Kupada son 16 turu nefes kesecek

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde konuşan Ali Düşmez, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’le şifa kapınızda!
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu nefes kesecek! Kuralar çekildi...
        SON DAKİKA