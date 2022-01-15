Beşiktaş'ta nöbetçi on numara: Oğuzhan Özyakup! Önder Karaveli yönetiminde de süre alamıyor

Bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın döneminde olduğu gibi Önder Karaveli ile de yeteri kadar süre alamıyor.
Kara Kartal'ın 29 yaşındaki 10 numarası bu sezon 11 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Oyuna hep sonradan dahil oldu. Sosyal medyadaki taraftarlar da ona "Nöbetçi 10 numara" ismini taktı.
Oğuzhan, 11 Süper Lig maçında süre alırken, 9 karşılaşmada ise yedek kulübesine mahkum kaldı. 2012 yılında Siyah-Beyazlı kulübe imza atan tecrübeli oyuncunun bu sezon sözleşmesi sona eriyor.