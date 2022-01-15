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    • Spor
    • 15.01.2022 13:14
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    • 15.01.2022 13:14
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    Beşiktaş'ta nöbetçi on numara: Oğuzhan Özyakup! Önder Karaveli yönetiminde de süre alamıyor

    Beşiktaş’a geldiği günden beri inişli çıkışlı bir grafik sergileyen tecrübeli oyuncu Oğuzhan Özyakup Gaziantep FK maçının da ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Nöbetçi 10 numara

    Bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın döneminde olduğu gibi Önder Karaveli ile de yeteri kadar süre alamıyor.

    Kara Kartal'ın 29 yaşındaki 10 numarası bu sezon 11 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Oyuna hep sonradan dahil oldu. Sosyal medyadaki taraftarlar da ona "Nöbetçi 10 numara" ismini taktı.

    Oğuzhan, 11 Süper Lig maçında süre alırken, 9 karşılaşmada ise yedek kulübesine mahkum kaldı. 2012 yılında Siyah-Beyazlı kulübe imza atan tecrübeli oyuncunun bu sezon sözleşmesi sona eriyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ta nöbetçi on numara: Oğuzhan Özyakup! Önder Karaveli yönetiminde de süre alamıyor
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