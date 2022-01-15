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    Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in planı belli oldu! Büyük değişim yok ufak dokunuş var

    Hemen büyük çaplı bir değişim yapmayı düşünmeyen İspanyol hoca takıma ufak dokunuşlar yapacak. Hatay önünde Taylan’ın 11’de oynatacağı, sağda Emre Kılınç’ın görev yapacağı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Büyük değişim yok ufak dokunuş var

    Cimbom yeni hocası Torrent yönetiminde çıkacağı ilk sınav olan Hatay maçına hazırlanıyor. İspanyol hocanın takımda kısa sürede büyük bir değişim yapmayı düşünmediği, işe ufak dokunuşlarla başlayacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Torrent, 6 numara pozisyona Taylan Antalyalı'yı hazırlıyor. Yıldız futbolcu son dönemde formayı Berkan'a kaptırmıştı. İspanyol hocanın sağ kanatta ise Emre Kılınç'ı düşündüğü belirtiliyor. Morutan ise çok büyük ihtimalle 8 numara pozisyonunda görev yapacak. Cezası biten Marcao ve Kerem ile karantinası biten Van Aanholt da 11'deki yerini alacak. Domenec Torrent'in İsmail Çipe'yi kulübede oturtacağı, kalede Berk veya Jankat'tan birisine şans vereceği öğrenildi.



    RESMEN AÇIKLANDI!
    Galatasaray kulübü, Fatih Terim'in feshedilen sözleşmesiyle ilgili hukuki işlemler uzadığı için Torrent ve ekibi dün akşam resmen açıklayabildi. İspanyol hoca, "Türkiye'nin tek 4. yıldızlı takımıyla büyük başarılar yaşayacağıma inanıyorum" diye konuştu.


    MESAJI 21.21'DE ATTI '21 KUPAM VAR' DEDİ
    Fatih Terim dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu. Tecrübeli hocanın mesajında çok ince bir mesaj olduğu ortaya çıktı. Terim, Twitter üzerinden mesajı paylaştığında saattler 21.21'i gösteriyordu. 21.21'in Terim'in Galatasaray'da kaldırdığı kupa sayısı olan 21'i işaret ettiği ortaya çıktı.



    OMAR SEVİNCİ
    Dün Florya'da Omar Elabdellaoui sevinci yaşandı. ABD'deki kontrolleri sona erdikten sonra İstanbul'a dönen Norveçli futbolcu, sağlık kurulunun olumlu raporunun ardırdan takımla birlikte çalışmalara başladı. Fiziki açıdan eksikleri olan yıldız futbolcuya şu anda lisans çıkarılmayacağı öğrenildi. Ancak sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralık gönderilebileceği belirlendi.



        BARÇA'DAN KALECİ ANTRENÖRÜ
        Torrent'in in ekibine girecek kaleci antrenörü belli oldu. Sarı kırmızılılar 18 yıl boyunca Barcelona'nın altyapısında çeşitli yaş gruplarını çalıştıran Ricard Segarra ile anlaştı. Segarra dün iş başı yaptı.



        FORMANIZIN FARKINDA OLUN!
        Oyuncuları ile toplantı yapan İsmail Kartal, "Yeni bir başlangç ıgerek. Oynadığımız takımın, giydiğimiz formanın farkında olmalıyız" diye konuştu.
        Fenerbahçe Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. İdman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan İsmail Kartal, "Alınan kötü sonuçları bir kenara bırakıp yeni bir bir başlangıç yapmamız lazım. Her şeyden önce oynadığımız takımın ve giydiğimiz formanın farkında olmamız gerekiyor. Kazanalım ve güzel bir başlangıç yapalım. Mental olarak tam kapasite sahada olmamız gerekiyor" dedi.



        FENER ANTALYA'DA 3 PUAN ARIYOR
        İsmail Kartallı Fenerbahçe ilk maçına Antalya'da çıkıyor. 19.00'da start alacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



            5 TOPÇU CEZA SINIRINDA
            Gustavo, Novak, Serdar Aziz, Szalai ve İrfan Can Antalya'da kart görürse cezalı duruma düşecekler.



            YENİ ADAY KORAY GÜNTER!
            Trabzonspor, İtalyan ekibi Verona'da oynayan 27 yaşındaki yıldız için İtalyanlar'la pazarlıklara başladı. Edgar Ie'nin ayrılışı sonrası stoper arayışları hız kazanan Trabzonspor'da Veronalı Koray Günter gündeme geldi. Türk pasaportu bulunan oyuncunun yerli statüsünde oynayabiliyor olması nedeniyle bu ihtimali değerlendirmek isteyen Trabzonspor, İtalyan kulübüyle temasta bulundu. 27 yaşındaki sağ stoperin sözleşmesinde "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.



            BU KADRODA OLMAK HAYALİMDİ
            Yeni transfer Yusuf Erdoğan, "Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi" dedi. Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan dün kente geldi. Tecrübeli oyuncu, "4-5 yıl önce veda ederken, buradan hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi" dedi. Yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma yapıldı. Kasımpaşa'ya 500 bin Euro verilecek. Tecrübeli oyuncu yıllık 7 milyon lira kazanacak. Bu arada Abdulkadir Parmak sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor'a kiralandı.



                FIRTINA'DA YENİLER KADRODA
                Süper Lig lideri Trabzonspor bugün deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bordo- Mavililer'in yeni transferleri Puhacz, Visca ve Yusuf Erdoğan Sivasspor kafilesinde yer aldı.



                GÖZTEPE'DEN BİR İLK!
                İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Berkan ve Lourency'nin golleriyle yendi. İlk kez üst üste iki maç kazandı.
                Süper Lig'de Göztepe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı. Göztepe'nin galibiyet gollerini Berkan Emir (pen.) ve Lourency kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise Mustafa Eskihellaç'tan geldi. Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi ise 11 haftaya çıktı. Yeni Malatyaspor bir sonraki maçta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.



                KONYASPOR'A VEDA ETTİ!
                Konyaspor, 31 yaşındaki futbolcu Alper Uludağ ile yolların ayırıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper'e teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



                    E-MİLLİ TAKIM FIFA 22 SEÇMELERİ DÜZENLENDİ
                    Turksporu'nun en büyük destekçisi Turkcell'in sponsoru olduğu 'eMilli Takım FIFA 22 Seçmeleri'nde ülkemizi temsil edecek 2 isim belli oldu. Turkcell Küçükyalı Plaza'daki Büyük Final'de 8 oyuncu yer alırken Parla eSpor'dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler, milli formayla eNations Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

                    NERES ARTIK SHAKHTAR'DA
                    Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Hollanda'nın Ajax takımından David Neres'i kadrosuna kattı. Hollanda ekibi, transferin 12 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

                    ADANA DEMİRSPOR'UN KONUĞU KAYSERİSPOR
                    Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Saat 16.00'da ise Karagümrük, tehlikeli bölgeden çıkmak isteyen Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Başakşehir-Konyasor maçı ise Ahmet Çalık'ın trafik kazasında vefatı sonrasında konuk ekibin talebi üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti.

                    MENEMENSPOR İLE BANDIRMA YENİŞEMEDİ
                    Spor Toto 1. Lig 21. hafta açılış maçında Menemenspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. Bandırmaspor, 74. dakikada Doğan Can ile öne geçti. 84'te Ahmet Sağat beraberlik golünü kaydetti. 90+3'te Menemenli Ba kırmızı kart gördü.

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                    Büyükşehir’le şifa kapınızda!
                    Haberler Spor Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in planı belli oldu! Büyük değişim yok ufak dokunuş var
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