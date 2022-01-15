Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in planı belli oldu! Büyük değişim yok ufak dokunuş var

Cimbom yeni hocası Torrent yönetiminde çıkacağı ilk sınav olan Hatay maçına hazırlanıyor. İspanyol hocanın takımda kısa sürede büyük bir değişim yapmayı düşünmediği, işe ufak dokunuşlarla başlayacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Torrent, 6 numara pozisyona Taylan Antalyalı'yı hazırlıyor. Yıldız futbolcu son dönemde formayı Berkan'a kaptırmıştı. İspanyol hocanın sağ kanatta ise Emre Kılınç'ı düşündüğü belirtiliyor. Morutan ise çok büyük ihtimalle 8 numara pozisyonunda görev yapacak. Cezası biten Marcao ve Kerem ile karantinası biten Van Aanholt da 11'deki yerini alacak. Domenec Torrent'in İsmail Çipe'yi kulübede oturtacağı, kalede Berk veya Jankat'tan birisine şans vereceği öğrenildi.
RESMEN AÇIKLANDI!
Galatasaray kulübü, Fatih Terim'in feshedilen sözleşmesiyle ilgili hukuki işlemler uzadığı için Torrent ve ekibi dün akşam resmen açıklayabildi. İspanyol hoca, "Türkiye'nin tek 4. yıldızlı takımıyla büyük başarılar yaşayacağıma inanıyorum" diye konuştu.
MESAJI 21.21'DE ATTI '21 KUPAM VAR' DEDİ
Fatih Terim dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu. Tecrübeli hocanın mesajında çok ince bir mesaj olduğu ortaya çıktı. Terim, Twitter üzerinden mesajı paylaştığında saattler 21.21'i gösteriyordu. 21.21'in Terim'in Galatasaray'da kaldırdığı kupa sayısı olan 21'i işaret ettiği ortaya çıktı.
OMAR SEVİNCİ
Dün Florya'da Omar Elabdellaoui sevinci yaşandı. ABD'deki kontrolleri sona erdikten sonra İstanbul'a dönen Norveçli futbolcu, sağlık kurulunun olumlu raporunun ardırdan takımla birlikte çalışmalara başladı. Fiziki açıdan eksikleri olan yıldız futbolcuya şu anda lisans çıkarılmayacağı öğrenildi. Ancak sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralık gönderilebileceği belirlendi.