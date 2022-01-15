Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in planı belli oldu! Büyük değişim yok ufak dokunuş var





BU KADRODA OLMAK HAYALİMDİ

Yeni transfer Yusuf Erdoğan, "Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi" dedi. Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan dün kente geldi. Tecrübeli oyuncu, "4-5 yıl önce veda ederken, buradan hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi" dedi. Yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma yapıldı. Kasımpaşa'ya 500 bin Euro verilecek. Tecrübeli oyuncu yıllık 7 milyon lira kazanacak. Bu arada Abdulkadir Parmak sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor'a kiralandı.