



TAM BİR ORGANİZATÖR

Galatasaray'ın bu sezonki maçlarını mercek altına alan Torrent'in orta alanda yaratıcılık sorunu yaşandığını tespit ettiği ve bu nedenle İngiliz yıldızın transfer listesine alındığı ortaya çıktı. Bu sezon Chelsea'da şans bulmakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapılacağı belirtiliyor. 33 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Barkley orta alanda tam bir organizatör. Yüksek top tekniği ve temposu ile dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta görev yapabildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Ross Barkley'in piyasa değeri 13 milyon Euro.