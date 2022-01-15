Domenec Torrent'in Başkan Burak Elmas'a verdiği rapor sonrasında ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. İlk olarak kale ve orta alanı takviye etmek için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Chelsea formasını giyen Ross Barkley için atağa kalktı.
TAM BİR ORGANİZATÖR
Galatasaray'ın bu sezonki maçlarını mercek altına alan Torrent'in orta alanda yaratıcılık sorunu yaşandığını tespit ettiği ve bu nedenle İngiliz yıldızın transfer listesine alındığı ortaya çıktı. Bu sezon Chelsea'da şans bulmakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapılacağı belirtiliyor. 33 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Barkley orta alanda tam bir organizatör. Yüksek top tekniği ve temposu ile dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta görev yapabildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Ross Barkley'in piyasa değeri 13 milyon Euro.
ÇOK SAYIDA TEKLİF VAR
İngiliz basınına göre Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, İngiliz futbolcuyla yolların ayrılması için kulüp yönetimine rapor verdi. Barkley'i Premier Lig'den çok sayıda kulübün de istediği, Chelsea'nin gelen teklifleri kısa sürede değerlendireceği öğrenildi.