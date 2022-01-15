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    Emre Kocadağ maç sonrası bomba açıklamalarda bulundu! "VAR’la ilgili sabrımız taştı artık”

    Emre Kocadağ, “Oyuncularımız emek harcıyor. Bu emekler hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. VAR’la ilgili sabrımız taştı artık!” dedi.

    Artık sabrımız taştı!

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep maçı sonrası sert ifadeler kullandı. Kocadağ, "Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Oyuncularımız emek harcıyor. Bu emekler hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor" dedi.



    ES GEÇİLEN KARARLAR VAR
    Kocadağ, "Emeğe saygı gösterilmiyor. Beşiktaş, bu sezon VAR konusunda en fazla mağdur olan takım oldu. VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var" diye konuştu.



    VAR'I MAÇTA GÖREMEDİK
    Beşiktaş Asbaşkanı, "Sabrımız taştı artık. Bizim ofsayt golümüzün iptaline kadar, VAR'ın maçta olduğunu göremedik" diyerek sözlerini sürdürdü.



        SON ÇAĞRIYI YAPIYORUZ
        Emre Kocadağ, "O da VAR hakeminin kontrolünde değil, otomatik sistem çiziyor. Buradan son çağrıyı yapıyoruz. Bu işin düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı.



        İŞTE TEPKİ ÇEKEN POZİSYONLAR
        Beşiktaş-Gaziantep maçındaki iki pozisyon çok tartışıldı... Siyah-Beyazlılar, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdüler.



        Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 42. dakikada Djilobodji ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Siyah-Beyazlılar penaltı bekledi. 45+1'de ise Gaziantepli Vetrih, topsuz alanda ceza sahası içindeki Batshuayi'nin ayağına bastı... Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler bu pozisyonda devam kararı verdi. İki pozisyon için Beşiktaşlı futbolcular büyük tepki gösterdi.

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