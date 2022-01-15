Emre Kocadağ maç sonrası bomba açıklamalarda bulundu! "VAR’la ilgili sabrımız taştı artık”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep maçı sonrası sert ifadeler kullandı. Kocadağ, "Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Oyuncularımız emek harcıyor. Bu emekler hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor" dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep maçı sonrası sert ifadeler kullandı. Kocadağ, "Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Oyuncularımız emek harcıyor. Bu emekler hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor" dedi.
SON ÇAĞRIYI YAPIYORUZ
Emre Kocadağ, "O da VAR hakeminin kontrolünde değil, otomatik sistem çiziyor. Buradan son çağrıyı yapıyoruz. Bu işin düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı.
İŞTE TEPKİ ÇEKEN POZİSYONLAR
Beşiktaş-Gaziantep maçındaki iki pozisyon çok tartışıldı... Siyah-Beyazlılar, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdüler.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 42. dakikada Djilobodji ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Siyah-Beyazlılar penaltı bekledi. 45+1'de ise Gaziantepli Vetrih, topsuz alanda ceza sahası içindeki Batshuayi'nin ayağına bastı... Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler bu pozisyonda devam kararı verdi. İki pozisyon için Beşiktaşlı futbolcular büyük tepki gösterdi.