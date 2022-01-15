Edgar sürprizi! Trabzonspor başarılı stoperi ile yollarını ayırdı

Trabzonspor dün sürpriz bir şekilde Edgar le'nin sözleşmesini feshetti. Edgar yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Trabzonspor yeni transferler için oyuncunun sözleşmesini feshetmek durumunda kaldı. Trabzonspor fesih işlemi sonrası yıldız futbolcusu için teşekkür mesajı yayınladı. Ardından ise hemen Visca'nın lisans bilgileri TFF'ye aktarıldı. Puchacz'ın lisansı ise yine TFF talimatlarında yer alan 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kontenjanından hemen çıkartıldı. Trabzonspor kulübü yetkilileri Kouassi'nin lisansını çıkartabilmek için Gervinho ile sözleşme fesih görüşmelerine devam ediyor.